Almuñécar, con cinco deportes y 700 alumn@s, acoge el V Trofeo Al-Munakkar

Almuñécar, desde hoy lunes 23 y hasta el próximo viernes 27 de marzo, acogerá el V Trofeo Al-Munakkar, una edición que amplía su oferta deportiva incorporando nuevas disciplinas como pickleball, voleibol y el balonmano mediterráneo, que se suman al fútbol y baloncesto de la pasada edición. Así lo anunció el concejal de Deportes, Luis Aragón, y el coordinador y organizador del torneo, José Daniel Montoro, durante la presentación del evento, en la que han dado a conocer todos los detalles de esta nueva edición que espera reunir a 700 alumnos y alumnas de los centros de Almuñécar.

El torneo se celebrará en horario lectivo de mañana y estará dirigido al alumnado desde Primero de ESO hasta Segundo de Bachillerato. En esta edición participarán los centros educativos IES Puerta del Mar, IES Al-Ándalus, IES Antigua Sexi e International School. Además, como novedad, el evento contará con la participación internacional del Lycée Yves Leborgne, procedente de Sainte-Anne (Isla de Guadalupe), que competirá en la categoría juvenil dentro del programa Erasmus. Entre las novedades de esta edición destaca también la incorporación del balonmano mediterráneo, una adaptación del balonmano tradicional pensada para facilitar la participación de aquellos jóvenes que no están familiarizados con este deporte.

En el acto de presentación también estuvieron presentes representantes de los distintos clubes y centros participantes, entre ellos María Contreras, en representación del Club de Baloncesto Almuñécar; Ramón Cerezo y Gabriela Najarro, del Balonmano Almuñécar; Óscar Garrido, de MasVoley21 La Herradura; y Pablo Martínez, del club de Pickleball. Asimismo, asistieron representantes de los centros educativos como Valeriano Antequera (IES Puerta del Mar), Nick Lavin y Sarah Wilde (International School), y María Triviño y Catalin Baciu (IES Al-Ándalus), así como alumnado de Cuarto de ESO del IES Al-Ándalus. Las competiciones se desarrollarán en varias instalaciones deportivas del municipio, como el pabellón municipal Antonio Marina, el estadio municipal de fútbol Río Verde y el gimnasio del IES Puerta del Mar.

Durante la presentación, Luis Aragón destacó la evolución del torneo haciendo hincapié en “cómo esta iniciativa sigue creciendo con cada edición, no solo en número de participantes, sino también en disciplinas deportivas. Este año damos un paso más importante incorporando nuevas modalidades que fomentan la participación de todos, especialmente en equipos mixtos”. Por su parte, José Daniel Montoro, destacó el carácter inclusivo, y señaló que “el objetivo desde el principio era que este torneo no se quedará solo en el fútbol. Queríamos que participaran tanto chicos como chicas, y por eso empezamos a introducir nuevos deportes como el baloncesto el año pasado, donde ya vimos una gran aceptación con equipos mixtos. Este año hemos dado un paso más incorporando tres nuevas modalidades, lo que va a permitir una mayor participación femenina y mixta, que es lo realmente importante, que el deporte sea para todos y todas”.