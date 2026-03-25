Sevilla blinda la Semana Santa con un dispositivo policial de cuatro niveles y 1.900 agentes

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha presentado el dispositivo especial de Semana Santa, que desplegará alrededor de 1.000 agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en la ciudad. El plan no solo se centrará en los recorridos de las procesiones, sino que también reforzará la vigilancia en el resto de los barrios para minimizar la actividad delincuencial y atender cualquier incidencia.

Un dispositivo en cuatro escalones

El comisario jefe provincial ha explicado que el operativo está diseñado en cuatro grandes escalones. El primero, los equipos de primera intervención, se situarán junto a los cortejos, adaptándose a las aglomeraciones y a la previsión de un número récord de nazarenos. Su ubicación dependerá de las características de las calles y de la cantidad de público, por lo que se ha pedido la colaboración de las hermandades.

Hay dos principios que son fundamentales. Garantizar la presencia policial y también atender cualquier incidencia en materia de seguridad ciudadana que se pueda producir en el discurrir de las propias hermandades"

Un segundo escalón de equipos de apoyo reforzará los puntos de mayor interés o dificultad, mientras que el tercer nivel, las unidades de reacción , se reserva para zonas más saturadas que puedan generar un mayor riesgo para el orden público . El cuarto escalón se encargará de la prevención antiterrorista

Unidades especiales y de paisano

El dispositivo mantiene unidades que han funcionado con éxito en años anteriores. Entre ellas destacan los agentes con relación directa con los responsables del Consejo de Hermandades y capacidad de decisión ante incidencias graves. También se refuerza la Operación Sirio, con policías judiciales de paisano para prevenir e investigar in situ delitos contra el patrimonio y las personas.

Máxima colaboración institucional

Tras la reunión de coordinación, el presidente del Consejo de Hermandades, Paco Vélez, ha expresado su gratitud y tranquilidad. "La verdad es que siempre ha funcionado muy bien y estamos convencidos, seguros y con toda la confianza por la eficacia como actúa la Policía Nacional", afirmó Vélez, quien considera que "la situación no puede ser más perfecta".

Estamos convencidos, seguros y con toda la confianza por la eficacia como actúa la Policía Nacional"



La reunión con los hermanos mayores y diputados mayores de gobierno de todas las cofradías servirá para transmitir las indicaciones de la Policía y resolver sus inquietudes. En su último año de mandato, Vélez ha querido "dar las gracias al secretario y a la Policía Nacional", asegurando que "podemos estar orgullosos de nuestra delegación y, por supuesto, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".