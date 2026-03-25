ABACTUR redefine el turismo en Baleares: "El futuro no se mide por cuántos vienen, sino por lo que hacen"

La Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR) ha celebrado su Asamblea anual en un año clave, marcado por su 25 aniversario. La entidad ha reafirmado su compromiso con un modelo turístico sostenible y ha reivindicado el papel de las actividades como eje central del turismo del futuro, un modelo que, aseguran, "no se va a medir por cuántos turistas vienen, sino por lo que hacen cuando están en nuestras islas".

Un sector centrado en la experiencia

La asociación se apoya en datos de un informe de Mabrian Technologies para subrayar esta evolución. Según el estudio, la oferta de actividades en España es mayoritariamente cultural (43,6%), seguida del turismo activo (21,4%) y de naturaleza (19%), lo que demuestra la creciente importancia de las experiencias. En Baleares, aunque la mayoría de visitantes se centra en naturaleza y turismo activo, existe un relevante 20% de actividades culturales.

El turismo ya no se define solo por el alojamiento, sino por lo que el visitante hace en destino" Rafa Durán

Uno de los datos que más enorgullece al sector es el alto nivel de satisfacción de los usuarios, con una media de 9,3 sobre 10, lo que "demuestra que lo que hacemos en Baleares lo hacemos bien". En este sentido, el presidente de ABACTUR, Rafa Durán, ha insistido en que "el turismo ya no se define solo por el alojamiento, sino por lo que el visitante hace en destino. Y ahí es donde nuestro sector tiene un papel fundamental".

Más calidad y menos volumen

Durán ha destacado que el reto del turismo en Baleares no es crecer en volumen, sino avanzar hacia un modelo basado en la calidad, la diversificación y la generación de valor. Por ello, ha reclamado una mayor integración del sector en la planificación estratégica de las islas.

No puede haber una estrategia turística completa si no se cuenta con las actividades turísticas" Rafa Durán

Para visibilizar su importancia, la asociación celebrará su 25 aniversario con jornadas en Mallorca y Menorca centradas en la oferta, la movilidad sostenible y la cultura, además de una gala conmemorativa. La reivindicación es clara: "No puede haber una estrategia turística completa si no se cuenta con las actividades turísticas".