Un detenido en una operación antiterrorista de la Policía Nacional en Mallorca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona en una operación antiterrorista desarrollada este miércoles en Palma.

El arresto se ha llevado a cabo en un domicilio situado en el edificio de viviendas del número 3 de la calle Gabriel Maura de la capital balear.

La intervención forma parte de una investigación de la Comisaría General de Información y ha contado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma.

CAUSA SECRETA

El arresto del presunto terrorista se encuadra en una causa declarada secreta que supervisa la Audiencia Nacional.

El detenido ha abandonado el domicilio con la cabeza tapada. Decenas de policías, algunos llegados desde la península, se han desplegado a primera hora de la mañana en esta calle palmesana donde han llegado varios furgones policiales y coches camuflados. Los agentes se han llevado varias cajas de un inmueble.

En el dispositivo han participado también agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de Guías Caninos.

DOS DETENIDOS EN MARRUECOS

La operación hispano-marroquí ha permitido desmantelar una presunta célula terrorista afiliada a la organización terrorista Daesh (Estado Islámico) formada por tres sospechosos que operaban en Marruecos y en España, según un comunicado de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) recogido por la agencia estatal marroquí MAP.

Han sido arrestados este miércoles de forma simultánea dos individuos en Tánger, al norte de Marruecos, y una tercera persona en Mallorca, este último considerado el jefe de la presunta célula terrorista.