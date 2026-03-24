Lo que quieren que el turista sepa cuando viene a la Semana Santa de Sevilla

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha puesto sobre la mesa la necesidad de crear un decálogo o guía para explicar a los visitantes cómo entender y respetar la Semana Santa de Sevilla. Así lo ha propuesto su presidente, Jorge Robles, durante un foro sobre el impacto de esta celebración en el turismo, organizado por la propia asociación en el Hotel Inglaterra y del que se ha hecho eco el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla'.

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Un manual de buenas costumbres

El objetivo de esta guía es, según Robles, mostrar al visitante cuáles son las buenas costumbres de la ciudad durante estos días. “Se trata de mostrar cuáles son nuestras costumbres o nuestras buenas costumbres, porque incluso nosotros mismos, como sevillanos, a veces no seguimos las buenas costumbres, y no la vivimos de la manera más ejemplar”, ha explicado el presidente de ASET. Por ello, considera clave “decirle al que nos visita cuál es la mejor manera para contemplar y respetar aquello que está habiendo”.

Hay que decirle al que nos visita cuál es la mejor manera para respetar aquello que está viendo"

La propuesta busca establecer un nodo de conexión con el visitante para que sepa cómo moverse por la ciudad y cómo debe contemplar las procesiones. Robles ha destacado que en muchos casos el turista “no sabe de qué se trata, no sabe por qué es así el cortejo”, por lo que ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo conjunto entre empresas, administración pública y hermandades para transmitir la herencia cultural sevillana.

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Previsiones económicas optimistas

A pesar de la incertidumbre internacional, Jorge Robles ha asegurado que las expectativas para la Semana Santa son muy buenas y que se espera “un impacto en las empresas turísticas pues bastante importante”. Ha explicado que las reservas de última hora son habituales, ya que los visitantes esperan a confirmar la meteorología. Con todo, prevé que en los días festivos, como el Jueves y el Viernes Santo, se pueda rozar el lleno en los hoteles.

Rozaremos el 90% en materia de alojamiento"

El sector calcula que, durante esa semana, Sevilla podría recibir cerca de 1 millón de visitantes. Estas cifras, según los datos aportados por Robles, generarían un impacto económico de entre 400 y 500 millones de euros en la ciudad, además de la creación de miles de empleos directos e indirectos.

Para el presidente de ASET, estas cifras demuestran el poder del sector para dinamizar la economía local. “Yo creo que no hay nada más democrático y que reparta tanto el beneficio como el fenómeno turístico y la industria turística”, ha afirmado. Mientras tanto, la ciudad ya ultima los preparativos para la celebración, con la instalación de vallas, sillas y cortes de tráfico en la carrera oficial.