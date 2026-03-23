Un anticiclón 'protector' garantiza el buen tiempo para el inicio de la Semana Santa en Sevilla

A pocos días del Domingo de Ramos, la previsión meteorológica se convierte en protagonista. Tras semanas de inestabilidad y lluvias, las noticias para el inicio de la Semana Santa en Sevilla son optimistas.

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como expertos de Andalmet coinciden en un pronóstico favorable que trae tranquilidad a cofrades y visitantes.

Estabilidad casi garantizada hasta el Miércoles Santo

El responsable de Andalmet, Juan Antonio Carazo, ha explicado que los primeros días de la Semana Santa se presentan bastante prometedores no solo en Sevilla, sino en casi toda Andalucía. Según Carazo, "mínimo hasta el Lunes Santo vamos a tener estabilidad casi garantizada", una situación que podría extenderse. Aunque pueden aparecer chubascos dispersos en zonas de sierra, ha señalado que "en zonas de valle, por ejemplo, en Sevilla es muy complicado" que ocurran.

Este año estamos algo más tranquilos"

Sin embargo, prever el tiempo más allá es una quimera, ya que "hablar con tantos días de antelación es absolutamente imposible". A pesar de la incertidumbre para la segunda mitad de la semana, Carazo ha afirmado que están más tranquilos que otros años porque no se observa una situación inestable generalizada.

Un 'amigo' contra las borrascas

Por su parte, la AEMET ha presentado su avance oficial en rueda de prensa. El delegado territorial en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha descrito la situación con la presencia de un anticiclón que va a ser nuestro protector. Este sistema de altas presiones combatirá las pequeñas borrascas que amenazan desde el Atlántico, asegurando cierta estabilidad y temperaturas más altas de lo habitual.

Según Del Pino, las temperaturas máximas se situarán entre los 22 y 23 grados, aunque en la primera mitad de la semana en Sevilla se pueden alcanzar los 26, mientras en Málaga se pueden quedar por debajo de la media debido a la nubosidad.

Nos hemos encontrado un anticiclón, que veremos a ver si aguanta para que no dé lluvia toda la Semana Santa"

Del Pino ha podido asegurar que el Domingo de Ramos y el Lunes Santo el tiempo será estable, aunque ha recomendado esperar al viernes para tener una predicción más fiable. Sobre la huelga de meteorólogos convocada, la AEMET garantiza los servicios mínimos y que "la información meteorológica básica seguirá funcionando".

En cuanto al resto de Andalucía, el pronóstico es igualmente positivo. No obstante, en la mitad oriental y la Costa del Sol podría haber algo más de inestabilidad y nubosidad debido a la llegada de aire frío, aunque "no se prevén lluvias generalizadas".