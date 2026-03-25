Lorca refuerza su coordinación con la CHS para protegerse de las riadas

El Ayuntamiento de Lorca y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han acordado reforzar los mecanismos de coordinación e información para mejorar la prevención ante inundaciones y la respuesta en caso de riadas. Este acuerdo se ha sellado en una reunión en la que han participado los concejales de Emergencias y Pedanías, José Martínez y Ángel Meca, junto al director técnico de la CHS, Ángel García Garay.

Claves del nuevo plan de prevención

Durante el encuentro, se ha evaluado el refuerzo de la red de alerta hidrológica y la mejora de los sistemas de detección temprana ante episodios de avenidas en la cuenca del Guadalentín, una demanda que había sido reclamada a la CHS por el pleno municipal. Asimismo, se ha decidido priorizar la monitorización de la rambla de Béjar con la instalación de estaciones de aforo, debido a su impacto en infraestructuras y zonas pobladas.

Otro de los puntos clave es la revisión de la red de telemedida para actualizar el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH). El objetivo principal de esta medida es reducir los tiempos de recepción de datos de nivel y precipitación, agilizando la toma de decisiones.

Colaboración e intercambio de datos

Para una mayor precisión, el consistorio cederá a la CHS los datos en tiempo real de sus estaciones meteorológicas del Servicio de Emergencias Municipal. Estas están ubicadas en Zarcilla de Ramos, el Centro Integral de Emergencias y Seguridad (CIES) y la zona costera de Puntas de Calnegre-Ramonete, creando una red que permitirá modelizar mejor las escorrentías.

Finalmente, ambas partes han abordado la revisión y actualización del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Lorca (INUNLOR). El Ayuntamiento ha solicitado para ello asistencia técnica a la CHS, y también se ha tratado la implantación de los planes de emergencia de presas, que incluyen la instalación de sistemas de aviso a la población.