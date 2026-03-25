Adano recupera su gran fiesta solidaria para garantizar el apoyo a las familias con cáncer infantil: "Cada aportación se traduce en terapia"

La Asociación de Ayuda a Niños y Niñas con Cáncer de Navarra (Adano) ha presentado la tercera edición de su fiesta solidaria, que se celebrará el próximo 6 de septiembre en la pista ILARGI de Berriozar. Tras un año de ausencia, la entidad recupera este evento con el objetivo de visibilizar la realidad de las familias y recaudar fondos esenciales para la continuidad de sus programas de apoyo. La organización ha lanzado la convocatoria con tiempo para recabar la colaboración de empresas y entidades.

Una cita clave para la recaudación

La recaudación del evento es fundamental para sostener los servicios que Adano ofrece de manera gratuita. "Se necesitan aportaciones para la Tómbola Solidaria, donaciones y patrocinio del evento", ha explicado Cristina Delgado, presidenta de la asociación. Esta cita no es solo un espacio festivo, sino una fuente de financiación clave para programas como la atención psicológica, el trabajo social o los campamentos. Las empresas y particulares que deseen colaborar pueden contactar con la asociación a través del teléfono 948 172178 o el correo adano@adano.es.

Cada aportación se traduce directamente en terapia, respiro familiar, juguetes para el hospital y apoyo directo a nuestras familias" Cristina Delgado Miembro de Adano

Adano, integrada en la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, desarrolla su labor en la Comunidad Foral desde 1989 en coordinación con el Hospital Universitario de Navarra. Aunque la tasa de supervivencia del cáncer infantil supera ya el 80% y en Navarra se registran unos 20 nuevos casos al año, la necesidad de apoyo es constante. Solo en el último ejercicio, la entidad incorporó a 28 nuevas familias y acompañó a un total de 134 a través de sus diferentes programas.

El reto de los supervivientes

Gracias a los avances en la investigación, el foco se ha ampliado de la supervivencia a la calidad de vida de los pacientes. "Antes nos basábamos en la supervivencia, en la vida, y ahora estamos tratando de investigar cómo es la calidad de vida de esos supervivientes, que cada vez son más", ha señalado Cristina Delgado, miembro de la organización. Desde la asociación se subraya la importancia de atender a este colectivo, ya que con el paso de los años pueden aparecer patologías relacionadas con el cáncer infantil que necesitan seguimiento y tratamiento.

Romper el tabú y fomentar la empatía

Jokin Mendoza, miembro de la junta, ha hecho un llamamiento a la sociedad para naturalizar la enfermedad. "Pediría es que deje de ser un tabú la palabra cáncer y que se pueda hablar mucho más tranquilamente de este tema". En este sentido, ha destacado la importancia de que los colegios y las empresas arropen a las familias para que nadie se sienta "apartado o estigmatizado", facilitando, por ejemplo, que un padre o una madre pueda dedicar tiempo al cuidado de su hijo.

Que deje de ser un tabú esta la palabra cáncer y que se hablar mucho más tranquilamente de este tema" Jokin Mendoza Miembro de la junta

En la misma línea, Cristina Delgado ha abogado por una mayor inclusión y empatía. "Que no nos sintamos seres individuales en esta sociedad, sino que seamos más sociedad". Un mensaje que, aunque centrado en el cáncer infantil, ha querido extender a todas las realidades para construir una comunidad más cohesionada y solidaria.