Trasladan de prisión a los acusados por la muerte de Francisca Cadenas

Los acusados por la muerte de Francisca Cadenas han sido trasladados a un centro penitenciario situado en otra comunidad autónoma. Se trata de los hermanos Juli y Lolo González, quienes se encontraban hasta ahora en la prisión de Badajoz.

Así lo ha adelantado Canal Extremadura y confirmado COPE. Por motivos de seguridad, ambos ya se encuentran en otra comunidad, aunque no se ha precisado cuál.

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