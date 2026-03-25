Trasladan de prisión a los acusados por la muerte de Francisca Cadenas
Los hermanos se encuentran ya en un centro penitenciario de otra comunidad autónoma por motivos de seguridad
Miriam GarrigaAdrián García Durán
Badajoz - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Los acusados por la muerte de Francisca Cadenas han sido trasladados a un centro penitenciario situado en otra comunidad autónoma. Se trata de los hermanos Juli y Lolo González, quienes se encontraban hasta ahora en la prisión de Badajoz.
Así lo ha adelantado Canal Extremadura y confirmado COPE. Por motivos de seguridad, ambos ya se encuentran en otra comunidad, aunque no se ha precisado cuál.
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