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Trasladan de prisión a los acusados por la muerte de Francisca Cadenas

Los hermanos se encuentran ya en un centro penitenciario de otra comunidad autónoma por motivos de seguridad

14/03/2026 Los detenidos por la muerte de Francisca Cadena llegan a los juzgados de Villafranca de los Barros para declarar.Los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017 han llegado en la mañana de este sábado al Juzgado de Instancia de Villafranca de los Barros para declarar ante el juez, entre gritos de 'asesinos, asesinos'.SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURAJORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

Europa Press


Miriam GarrigaAdrián García Durán

Badajoz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Los acusados por la muerte de Francisca Cadenas han sido trasladados a un centro penitenciario situado en otra comunidad autónoma. Se trata de los hermanos Juli y Lolo González, quienes se encontraban hasta ahora en la prisión de Badajoz.

Así lo ha adelantado Canal Extremadura y confirmado COPE. Por motivos de seguridad, ambos ya se encuentran en otra comunidad, aunque no se ha precisado cuál.

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Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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