Correr para que otros puedan crecer: seis mil corredores cuyos 'kilómetros dan vida'

Este domingo, el Parque del Alamillo de Sevilla será el epicentro de la solidaridad con la XIII Carrera 'Tus kilómetros nos dan vida', que ha agotado sus 6.000 dorsales.

Éxito de convocatoria

El éxito de la convocatoria ha sido rotundo. Los 6.000 dorsales disponibles se agotaron hace días, demostrando el profundo compromiso de la ciudadanía con la causa. La participación se divide en 5.000 adultos y 1.000 niños, un reflejo del carácter familiar de un evento que busca recaudar fondos para la investigación oncológica pediátrica. Para quienes deseen contribuir a pesar de no correr, la organización mantiene activo el 'Dorsal 0', una vía para realizar donativos que se destinarán íntegramente a la causa.

Un recorrido por la esperanza

La jornada deportiva arrancará a las 10:00 horas con las carreras infantiles, mientras que a las 12:00 será la prueba absoluta. A diferencia de otras ediciones, el circuito se desarrollará íntegramente en el interior del Parque del Alamillo. Los corredores afrontarán un recorrido de 3,2 kilómetros con salida y meta en la zona del Cortijo, creando un ambiente seguro y simbólico en pleno pulmón verde de la ciudad. Este cambio logístico concentra la energía solidaria en un único y emblemático espacio.

El deporte como motor de vida

La iniciativa, organizada por médicos del Hospital Infantil del Virgen del Rocío y padres de pacientes, fue presentada en el Ayuntamiento de Sevilla. Durante el acto se destacó su poder de convocatoria y su impacto social. Un detalle conmovedor es que los trofeos que se entregarán a los ganadores han sido creados por los propios niños en tratamiento oncológico, un gesto que conecta directamente el esfuerzo de los corredores con aquellos que inspiran esta lucha.

Esta carrera es un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en motor de solidaridad, esperanza y vida"

La directora de la carrera, la doctora Rosa Cabello, destacó que la jornada irá más allá de lo puramente deportivo. Al finalizar las pruebas, se celebrará una fiesta con una 'barra solidaria' y actuaciones musicales para extender el ambiente festivo en el parque. El objetivo es convertir el evento en 'un domingo muy divertido', una celebración de la vida y un llamamiento a la colaboración de toda la sociedad para impulsar la investigación contra el cáncer infantil.