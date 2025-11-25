Programa especial COPE 25N desde el Ayuntamiento de Toledo
'Foro Cope 25N Mujeres' con numerosos invitados para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Toledo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura40:01 min escucha
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE TOLEDO
COPE TOLEDO
"García Ortiz fue fiscal por ser cercano a Dolores Delgado y Teresa Peramato es cercana a García Ortiz; es Fiscalía de cercanía y muy progre"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h