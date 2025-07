Roban las plantas de una vecina de un pueblo de Sevilla y el método que usa para evitarlo la próxima vez da una idea a los vecinos

Con la llegada del verano y las vacaciones cada vez más cerca (si es que no te las has cogido ya), empiezan a surgir ciertas preocupaciones que normalmente no tenemos el resto del año. Entre ellas, decidir el destino para desconectar unos días, qué hacer con nuestras mascotas y también cómo cuidar nuestras plantas durante nuestra ausencia.

Y es que esos seres vivos que nos acompañan a lo largo del año suelen quedar desatendidos en esta época de descanso, por lo que debemos buscar soluciones para que estén bien cuidados y no sufran ningún daño. Muchas veces, se las dejamos a algún familiar cercano y, en otras ocasiones, hasta las llevamos a lugares especializados.

Esto ocurre especialmente con las plantas, ya que, por lo general, no solemos dejarlas al cargo de nadie y recurrimos a diferentes trucos para intentar que no se sequen ni mueran mientras estamos fuera. Eso sí, métodos para cuidarlas durante nuestra ausencia, existen miles.

Pixabay Terrario de plantas

Aun así, al regresar tras un par de semanas, nos encontramos con que, pese a todos los esfuerzos y sistemas que intentamos, nada ha funcionado. Las plantas están marchitas, casi sin posibilidad de recuperarse, y no nos queda más opción que darlas por perdidas.

Y es que las plantas que tengamos en casa también son parte de nuestra vida, por lo que las cuidamos con especial cariño y mimo. Son importantes para nosotros, y de eso no hay ninguna duda.

Sin embargo, hay quien no las trata con el mismo cariño, y de eso trata esta historia que recogía la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos.

El método para evitar que le roben las plantas

Esto ocurría en Alcalá de Guadaíra, un municipio de Sevilla, y lo recogía @LiosDeVecinos. Resulta que ahí hay alguien que se dedica a robar las plantas de los vecinos.

Y no, no entra en las casas como un allanamiento de morada, sino que roba aquellas que están expuestas en las ventanas o en los jardines de las personas y que, por desgracia para ellos, quedan a la vista.

Sí, cuesta imaginar que alguien quiera robar plantas ajenas, y no se puede entender siquiera el porqué, pero lo cierto es que es algo que está pasando.

Sin embargo, una vecina afectada no ha querido quedarse callada y ha ideado un método de lo más efectivo entre los vecinos. Todo, para evitar que vuelvan a robarle las plantas y dejen de meterse con quien no deben.

Lo que ha hecho esta vecina ha sido poner un cartel en su jardín, justo donde roban las plantas. Pero un cartel, por qué no decirlo, amenazante.

“A la que roba las plantas, que te sirva para la tumba. Con cariño” rezaba la nota. No sabemos si habrán seguido robando o no, pero lo cierto es que, viendo eso, pocos se atreverían a meterse con ella.

El truco fácil y barato para evitar que se mueran mientras no estás

Si bien todas estas recomendaciones son para cuando estamos con nuestras plantas durante este verano, hay que tener en cuenta que habrá momentos en los que no estemos y tengamos que cuidarlas igual.

Una de las cosas que solemos hacer es dejarles agua de más en la maceta o compras gelatinas de agua sólida para no secarlas, pero el primer paso está mal hecho.

Y es que es bueno dejarles ciertos métodos de riego, pero no como hemos hecho siempre: el día de antes. No, hay que hacerlo con mucha más antelación como explica Paula Orozco, directora del centro de jardinería La Mezquita de Cuenca .

Alamy Stock Photo Plantas en casa

“Lo que tienes que hacer es, en vez de apurar al último momento, poner el riego puesto y ver cómo reacciona la planta. No hay que ponerlo justo el día que te vas” explicaba.

Además, es bueno ponerle un cobertor encima de la tierra para ahorrar agua. “Para tus jardineras es bueno poner un cobertor, algo encima de la tierra, y evita que se evapore mucho más rápido el agua. Ahorras agua y el riego va a ser más eficaz, la planta va a estar más a gusto” decía.

No solo eso, sino que hay que seguir aportándoles fertilizantes para que no estén desnutridas.