La opinión de Paco González al ver la acción de Tchouaméni con Dendoncker antes del gol de Mbappé ante el Oviedo: "Tiene suerte"

El Real Madrid visitó este domingo al Oviedo en el regreso del fútbol de Primera División al Carlos Tartiere 24 años después.

sorpresas en el once

Xabi Alonso sorprendió esta noche con cuatro cambios en el once titular. El técnico donostiarra introdujo a Vinicius por Rodrygo, a Carvajal por Arnold, a Mastantuono por Brahim y a Rüdiger por Militao.

Once del Real Madrid vs Oviedo

gol de mbappé

El Real Madrid se adelantó en el marcador en los últimos minutos de la primera parte gracias a un tanto de Mbappé, tras un gran pase de Güler, y después de la recuperación de Tchoaumeni sobre Dendocker en el centro del campo.

EFE OVIEDO 24/08/2025. - El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra con Rodrygo (d)tras marcar ante el Oviedo, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Oviedo y Real Madrid disputan este domingo en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

Una recuperación que fue protestada por la parroquia asturiana ya que consideraba que el galo recuperó el esférico con falta.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González apuntaba al comienzo, al ver la primera repetición que "juraría por el plano corto que toca balón".

Tchouaméni recupera el balón en el primer gol del Real Madrid

Una vez vista la "repetición completa", para Paco González la imagen "demuestra que no hay falta". De Burgos lo ve perfecto".

Además, Paco González considera que el centrocampista del Real Madrid "tiene suerte", porque estuvo a punto de tocar primero al jugador del Oviedo.

la opinión de pedro martín

Al término de la primera mitad, el especialista arbitral de Tiempo de Juego realizaba el siguiente análisis sobre la actuación del colegiado De Burgos Bengoetxea y con atención a esa jugada polémica: "En esa jugada entiendo que haya seguidores del Oviedo que vean falta, pero la explicación es que muchas de esas faltas se pitan en la Liga Española y se pitan mal". Escucha el audio completo de su reflexión en el siguiente audio.

Aunque para Pedro Martín la acción está bien pitada: "En este caso el árbitro ha hecho lo que tenía que hacer, dar continuidad al juego, porque tiene que ser una falta clara para pitarla, no es clara. ¿Hay contacto? Sí. ¿Posterior al toque? Correcto. ¿Hay que dejar seguir? Gol"

"¿Qué pasa? Que muchas veces esas faltas se pitan en la Liga Española, porque en la Liga Española se pitan muchas faltas que no se deben pitar", sentenció.