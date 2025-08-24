La sorpresa de Paco González ante la suplencia de Vinicius en el partido contra el Oviedo: "La primera alineación del 'Xabismo'"

El Real Madrid visita este domingo al Oviedo en el encuentro correspondiente a la 2ª jornada en Primera División.

partido histórico para el oviedo

Este encuentro supondrá el regreso del Oviedo a su feudo, al Carlos Tartiere, a Primera División 24 años después.

El estreno del equipo de Paunovic en Primera se saldó la pasada semana con una derrota frente al Villarreal (2-0) en el Estadio de la Cerámica; un penalti fallado por Salomón Rondón en el minuto 14 y la expulsión por doble amarilla de Alberto Reina antes de la primera media hora decantaron la balanza y encarrilaron el triunfo castellonense.

sorpresa en el real madrid

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ha sorprendido con el 11 titular en el Tartiere con tres cambios, en el que destaca la presencia de Rodrygo Goes por Vinicius Jr.

Además, debutará como titular Franco Mastantuono por Brahim, y también Dani Carvajal será titular por el inglés Trent Alexander Arnold.

Once del Real Madrid vs Oviedo

"La primera alineación del Xabismo Alonso porque yo pensaba uno cambios, Mastantuono por Brahim y que el resto seguirían", valoró Paco González al conocer la alineación del equipo en Tiempo de Juego.

Un Paco González que se mostró "muy sorprendido" por la gran cantidad de cambios en el once merengue.

Sobre la posibilidad de que esta suplencia de Vinicius puidiera marcar una posible salida del brasileño, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz no aseguró nada: "Hasta el 1 de septiembre todo es posible".

victoria del barça, pinchazo del atleti

Los blancos llegan al encuentro ya sabiendo los resultados de sus principales rivales. El Atlético no pasó del empate ante el Elche (1-1), sumando así otro partido sin conseguir la victoria.

El Barça, por su parte, logró los tres puntos (2-3) aunque con sufrimiento y tras remontar el 2-0 del Levante al descanso.

EFE Lamine Yamal y Gavi celebra un gol del Barça

Asique el equipo de Xabi Alonso obligado a ganar para seguir la estela del conjunto de Xansi Flick. Una victoria blanca alejaría al Atlético a cuatro puntos en solo dos jornadas.