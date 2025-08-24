Míchel, tras la 'manita' recibida ante el Villarreal: "No somos un equipo ahora mismo; esto es responsabilidad del club también"

El entrenador del Girona, Michel, tras la derrota en el partido ante el Villarreal

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, admitió este domingo tras la derrota ante el Villarreal (5-0), que está preocupado por la situación del conjunto catalán: "Es mi peor momento como entrenador"

En declaraciones recogidas por Esport3, el técnico no ocultó que está "muy decepcionado con todo el mundo".

El técnico es muy crítico al apuntar que "no somos un equipo ahora mismo" y apunta también al club: "Esto es responsabilidad del club también".

“La sensación es difícil y parece que somos un equipo de puertas abiertas, de idas y venidas. Unos pueden entrar y otros salir. Hay jugadores que pueden estar dentro o fuera”, reiteró el preparador madrileño, que deseó contar “con un equipo con alma” una vez se cierre el mercado de fichajes.

Míchel señaló que desea contar con jugadores que deseen estar en el equipo y que el primer gol, que llegó tras un grave error, ha podido desconectar a varios de sus futbolistas.

“Hay mucho ruido e inestabilidad y falta algo muy importante, que es la palabra equipo. Igual cuando se cierre el mercado podemos construir un equipo, aunque vayamos un poco tarde”, manifestó el entrenador, que deseó contar con jugadores que quieran estar en el Girona.