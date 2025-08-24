Triunfo por la mínima del Almería en León

El Almería demostró el valor de la pegada y en una acción de experiencia y olfato de gol Leo Baptistao desequilibró un choque igualado en el que la Cultural y Deportiva Leonesa, como ya le ocurrió en Burgos, mostró síntomas de bisoñez que ha de ir corrigiendo en su objetivo de lograr la permanencia.

Un ambicioso equipo local salió dispuesto a mantener muy arriba sus líneas para intentar entorpecer las acciones de un rival que se encontraba incómodo hasta que poco a poco se fue desperezando y encontrando su juego conminativo.

Sin embargo, el peligro no llegaba a ninguna de las dos porterías salvo una cesión de Barcic a pase atrás de Arribas o una falta lanzada sobre el portal de Badía sin encontrar portería en el primer intento, ni en el segundo de Lopy.

La Cultural se protegía con orden aunque su juego ofensivo carecía de la necesaria precisión, abusando en exceso de los balones largos es y dejando inédito al guardameta visitante.

Tuvo que ser en un saque de banda del que surgiera un contragolpe fulgurante llevado por Collado, que encontró en banda a Paraschiv, cuyo centro raso acabó en las botas de Luis Chacón, que, con todo a su favor, remató desviado, dando paso a un buen final de primera parte leonés.

Tras un inicio de segunda mitad sin dominador claro, la primera llegada verdaderamente peligrosa del equipo almeriense obtuvo premio, con un gran centro de Álex Muñoz que encontró la cabeza de Leo Baptistao para colocar el balón en una escuadra fuera del alcance de Badía, aunque instantes después el delantero brasileño abandonó conmocionado el terreno de juego.

De inmediato respondió Raúl Llona con un triple cambio, también de sistema, quitando los tres centrales, en busca de refrescar su equipo, aunque pronto le llegó un contratiempo con la lesión del debutante Matía Barzic, lo que obligó a improvisar un central con el centrocampista Nico Toca.

Lo intentaron los leoneses y tuvieron el empate en un remate de Collado al que respondió con acierto Andrés Fernández, con una Cultural lanzada pero sin acierto, como en un remate a las nubes de Rodri Suárez con todo a favor.

También el Almería pudo sentenciar con una acción individual de Soko cuyo remate cruzado lamió un palo y ya en los últimos compases de la larga prolongación de diez minutos Nico Melamed se plantó ante Badía, pero se entretuvo demasiado.