Recuperar una planta marchita a tu vuelta de vacaciones es posible si haces esto

Volvemos de vacaciones con las pilas cargadas. Llegamos a casa más frescos que una lechuga gracias a los días de descanso. Pero, en el momento en que cruzamos por la puerta, toda nuestra vitalidad se esfuma al ver que la planta a la que tenemos tanto cariño está casi marchita. Sin embargo, no debemos de tirarla a la basura todavía. Porque es posible recuperarla y que tenga una segunda oportunidad.





Lo más probable es que nuestra planta haya sufrido una deshidratación severa por no regarla. Por lo que es posible recuperarla. Para ello tendremos que brindarle más atención y cuidados de lo normal. Pero no debemos olvidar que la cantidad de estos cuidados depende de cuanta agua necesite la planta.

Hacer una poda detallada

Para recuperar a una después de las vacaciones, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las hojas, ramas y flores marchitas. Esto se debe hacer porque, de no hacerlo, la planta continuará haciendo el esfuerzo de enviar salvia y nutrientes a esas zonas, y supondrá undesgaste crítico para una planta deshidratada.

El diagnóstico adecuado

Decir que nuestra planta está seca por falta de agua es la explicación más sencilla. Pero no es tan fácil llegar a ese diagnóstico. Pues hay otros factores que, junto a la deshidratación, pueden hacer que no tenga salvación. Uno de estos posibles escenarios puede ser la falta de agua más una sobreexposición al sol. Lo cual nos obliga a buscarle otro rincón en casa, donde la luz no le dé de lleno. Por lo que hasta que nuestra plantita no esté rehidratada no podemos volver a exponerla a los rayos ultravioleta.





Otro posible escenario es que la debilidad de nuestra planta sea debida a alguna plaga, que también pueden aparecer por falta de riego. Por lo que es muy importante revisarla y eliminar las infecciones, dado que es una prioridad para asegurar que la rehidratación sea un éxito.

Rehidratarla de forma adecuada

Para recuperar una planta después de las vacaciones es esencial rehidratarla. Pero hacer esto no consiste en encharcar la planta. Pues tenemos que hacerlo con cabeza para que pueda recuperar el grado de humedad que necesita. Por lo que empezaremos retirando la capa superior de la tierra, porque estará apelmazada, impidiendo así el paso del agua. Después de hacer esto, tenemos que quitar el cepellón de la planta de la maceta y lo sumergimos en agua templada durante 10 minutos. Luego escurriremos el exceso antes de volver antes de volver a ubicarla.

Trasplantarla en una maceta más grande con sustrato nuevo

Si nuestra planta precisa de más cuidados para reaccionar, sería buena trasplantarla utilizando una maceta más grande y cambiando el sustrato por uno nuevo. Esto se debe a que al estar en una maceta más grande las raíces empezarán a crecer, lo cual es fundamental para que la planta rebrote. Pues una planta grande y con flores bonitas, es el reflejo de unas raíces sanas. Además, al añadirle un nuevo sustrato, estamos dándole los nutrientes necesarios para revivirla.

Hidrata las hojas

La sequedad del ambiente puede ocasionar que la planta no termine de recuperarse. Se trata de un factor muy común durante la temporada de verano, debido a las olas de calor. Por lo que si es así tenemos que hidratar las hojas. Pero hay que hacer esto teniendo en cuenta que hay dos tipos de plantas: las plantas que toleran las sequías y las que necesitan una gran cantidad de humedad. Para estas últimas plantas tendremos que dar un paso más, haciendo un pequeño invernadero. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo una bolsa sobre la planta después de regarla, siempre alejándola del sol, porque el efecto del calor puede causar el efecto contrario.