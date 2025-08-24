tiempo de juego
Manolo Sanchís valora el posible penalti de Huijsen a Rondón: "Ese empujón..."
La acción de Huijsen sobre Rondón generó debate en Tiempo de Juego. Manolo Sanchís criticó la decisión del central.
El Real Madrid se enfrenta al Real Oviedo, equipo recién ascendido de Segunda División, en un duelo donde los blancos buscan sumar su segunda victoria consecutiva en el campeonato. Por su parte, los oviedistas intentarán conseguir sus primeros puntos en LaLiga.
Los madrileños vienen de un partido complicado ante Osasuna, al que vencieron por 1-0 gracias a un gol de penalti de Mbappé. En cambio, los asturianos cayeron por 0-2 frente al Villarreal, en un encuentro condicionado por la temprana expulsión de Alberto Reina.
El Real Madrid ganaba 1-0 gracias a un buen gol de Mbappé, en un partido que dominaba con comodidad. Sin embargo, una acción polémica en la segunda parte protagonizada por Huijsen sobre Rondón desató el enfado en El Tartiere, ya que la decisión arbitral no gustó ni al público ni a los jugadores.
la opinión de manolo sanchís
En Tiempo de Juego se habló del posible penalti de Huijsen sobre Rondón, una acción polémica que generó debate. Manolo Sanchís, exdefensor del Real Madrid, opinó que el central se arriesgó innecesariamente: "No entiendo la jugada de Huijsen, porque se complica la vida. Ese empujón se podría haber señalado perfectamente."