Una estadounidense se muda a Sevilla y este es el alimento con el que sobrevive a sus primeros meses en España: de este famoso supermercado

Una americana con acento andaluz hablando de cultura española. Es el secreto del éxito de Sophie, una joven que se ha mudado a Sevilla y que triunfa en redes sociales gracias a su contenido hablando de su adaptación a nuestro país.

Ella es una de las más de 50.000 estadounidenses que un día hicieron las maletas rumbo a España y a día de hoy viven en nuestra sociedad. La joven reside en Sevilla, de donde es su pareja, y en su cuenta de TikTok explica, en un perfecto castellano con acento andaluz, las anécdotas de su vida en nuestro país.

el producto de mercadona que ha salvado a sophie

En uno de sus últimos vídeos, ha narrado cómo fue su llegada a España y cuál fue el alimento que le ayudó a sobrevivir cuando su situación económica no atravesaba uno de sus mejores momentos.

La joven comienza el vídeo explicando el problema que supone que haya extranjeros que se muden a nuestro país con un "sueldazo", provocando que "suba el coste de vida a todo el mundo", pero asegura que no ha sido su caso.

"Nunca he cobrado un sueldo estadounidense aquí y la verdad he tenido rachas tan chungas que he sobrevivido literalmente comiendo tortilla de patatas precocinada del Mercadona", confiesa Sophie, que pasó esos meses alimentándose con este famoso producto de supermercado.

Y añade: "Están buenísimas. Obviamente, una casera es mejor, faltaría más, pero por dos euros y pico esa tortilla me daban para dos o tres comidas. No me juzguéis, fueron tiempos oscuros, pero ahora todo lo que compro aquí en España lo mido en tortilla del Mercadona".

Explica entonces cómo hace esta curiosa conversión con ejemplos prácticos, con los que asegura que ha conseguido ahorrar bastante dinero. Por ejemplo, un pantalón de rebajas que pueda costar 13 euros son cinco tortillas de patatas de Mercadona.

La factura del wifi, que asciende a 30 euros, supone 11 tortillas. O ese Uber para volver a casa de noche, al salir de una discoteca, equivaldría a nueve tortillas o lo que es lo mismo, 18 comidas.

"Ya no hago la conversión de dólares a euro cuando compró cosas, ahora mi moneda oficial es la tortilla de patata del Mercadona y sinceramente me ha ayudado a ahorrar bastante", sentencia la joven.

pedir un café en españa

Además de Sophie, en TikTok podemos encontrar a muchos estadounidenses que relatan sus vivencias en España. Uno de ellos es Christian Grossi, que compartía la gran sorpresa que se ha llevado al pedirse un desayuno en España. Era muy 'typical'. Tostada con tomate y café con leche.

"Si vienes a Europa desde Estados Unidos te sorprenderán absolutamente los precios. Estamos aquí en España desayunando y acabo de pedir una barrita con tomate y un café con leche", decía.

Christian, por otra parte, contaba a sus seguidores lo que más le llamaba la atención de desayunar fuera en España. "Todo aquí en España sale por etapas. Primero el café . Este es un café americano. Te dan una taza de agua hirviendo para añadir en tu expresso. Luego viene la comida. Esa es una barrita con tomate o en Argentina dirías pancito con tomate. Y casi se me olvida, también tienes tu galleta con tu café", explicaba.

Alamy Stock Photo Café con leche en un bar

Además, añadía que le chocaba mucho que en España también te den un vaso de agua gratis "y no viene con hielo. Cuando sales de Estados Unidos te das cuenta de que no te dan hielo. Pero el precio, ¿cuánto pagué por esto? Por este desayuno en Europa, en España, pagamos tres euros, que son 3,25 dólares. ¿Cuánto crees que hubiese costado esto en Estados Unidos o en Argentina? O en tu país".