Un estadounidense que vive en Barcelona va a urgencias y, al salir, esta es su conclusión sobre la sanidad española: "No quería ir"

La decisión de estudiar, trabajar o incluso vivir en el extranjero es un paso fundamental que podría cambiar la vida de una persona. Decisiones complicadas y difíciles de tomar pero que, a largo plazo, pueden ser experiencias absolutamente enriquecedoras. Más allá de nuestra zona de confort y nuestras fronteras hay todo un abanico de oportunidades, desafíos y descubrimientos.

Y esto, evidentemente, no solo ocurre en nuestro país, sino también fuera de él, ya que hay muchas personas que eligen España como lugar donde asentarse para buscar un nuevo futuro.

Y si bien es cierto que el simple hecho de adaptarse a las distintas culturas de trabajo, normas empresariales y la forma de trabajar puede ser un auténtico desafío, hay quienes pese al miedo, acaban viniendo a España para crecer laboral y personalmente.

Eso es lo que le ocurrió a Nicholas Rohaidy, pero en las redes sociales se presenta como 'Nick'. Él es procedente de Estados Unidos, pero vino a España a trabajar y a través sus redes sociales comparte sus experiencias en Barcelona, lugar donde trabaja como autónomo.

En este vídeo, sin embargo, aprovecha para hacer una reflexión sobre el sistema sanitario español después de haber acudido a urgencias.

LA CONCLUSIÓN DE UN ESTADOUNIDENSE SOBRE EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

Es sabido por todo el mundo que Estados Unidos tiene un sistema sanitario muy diferente al nuestro. Allí no existe un sistema público de salud ni tampoco una cubertura universal de asistencia médica. En pocas palabras, para ir al médico es necesario pagar, siempre y cuando no tengas una aseguradora privada.

Esto, al final, hace que muchos estadounidenses opten por no acudir al médico debido a la dificultad de pagar a final de mes todas sus facturas. Una situación que, afortunadamente, no tenemos en España y sobre esto ha reflexionado en esta ocasión este norteamericano.

Imagen de archivo

"Acabo de salir de mi primera visita con médicos de un sistema de Seguridad Social y qué increíble es", apunta al principio del vídeo publicado en su perfil de TikTok @cataloniawithnick. Explica que lleva dos años en España y hace un mes "tenía una fiebre de 40 grados. Horrible. Escalofríos y no quería ir al médico, porque claro, en los Estados Unidos si te vas al médico o peor, urgencias, cuesta un dineral. Bueno, no quería ir", explica este hombre.

No fue hasta que se puso peor cuando al final le acabaron llevando y le diagnosticaron neumonía.

"Me trataron y hoy tenía la cita de control. Y qué fácil todo, y sí, ya sé que se pagan muchos más impuestos y hay que pagar más hasta que te atiendan, pero los médicos hacen un supertrabajo, son súper, súper majos, y es que ya no tengo que tener miedo por si me pongo enfermo, por si me arruino que, bueno, aunque sea autónomo y no pueda ponerme enfermo, ¿sabes?", concluye entre risas.

REACCIONES AL VÍDEO

De hecho, él mismo en la descripción habla de la sanidad española y asegura que es "increíble". Agrega también: "Los Estados Unidos podría aprender mucho de España".

Muchos usuarios, en cualquier caso, escribieron todo tipo de mensajes a modo de respuesta. "Tiene que ser alguien de fuera quien lo reconozca, mientras que los de aquí no valoramos lo que tenemos", asegura un usuario.

Entrada del Hospital La Paz en Madrid, España

Otros aprovecharon para preguntarle cuánto le habría costado ese mismo tratamiento en Estados Unidos: "Con seguro, en total la urgencia y la visita de control y analíticas... ¿400? ¿500?". Eso sí, con seguro.

También hay quienes han contado sus experiencias: "En enero tuve un ataque al corazón, tres ictus, una operación de corazón y 59 días ingresado. Tomo 12 pastillas al día. Me da miedo cuánto me hubiese contado en tu país", escribe otro.