La opinión de Emilio Pérez de Rozas sobre los fichajes del Real Madrid: "Con el dinero que tiene..."

El Real Madrid sigue trabajando en la plantilla antes de volver a la acción en agosto. Hasta el momento, el conjunto blanco ha realizado cuatro incorporaciones de posiciones distintas. La primera de ellas fue la de Huijsen, jugador por el que el Real Madrid pagó los 50 millones de la cláusula para hacerse con sus servicios. Trece días después, llegó libre Trent Alexander Arnold procedente del Liverpool para reforzar la banda derecha por la ausencia de Dani Carvajal.

Trent Alexander Arnold posa con la camiseta del Real Madrid.

A mediados del mes de junio, el Real Madrid cometió su tercer fichaje del verano con la figura de Franco Mastantuono. Por el extremo derecho argentino de diecisiete años, los blancos pagaron los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión más una serie de impuestos. El último en aterrizar en la casa blanca ha sido Álvaro Carreras, quién ha llegado procedente del Benfica y que ha sido presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Álvaro Carreras, presentado en el Real Madrid con el 18

¿Qué jugadores suenan ahora?

Con todos estos jugadores ya a las órdenes de Xabi Alonso, la entidad presidida por Florentino Pérez sigue buscando jugadores que puedan aumentar el nivel futbolístico. Tal y como informó Melchor Ruiz en El Partidazo de Cope, uno de los futbolistas que más están sonando para que pueda venir a la capital de España es Konaté. El central del Liverpool termina contrato la temporada que viene y, por ahora, no hay indicios de una posible renovación.

la opinión de emilio pérez de rozas

En el informativo de Deportes Cope de las 20:30, Manolo Lama le preguntó a la 'parejita' formada por Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas sobre el actual mercado de fichajes del Real Madrid. El reconocido periodista catalán no le puso buena nota y dejó caer el perfil de jugador que más necesita en estos momentos: "Yo creo que con el agujero que el Real Madrid sigue teniendo en la posición de Kroos, creo que no se puede conceder un aprobado ni un bien a la gestión. Yo creo que le falta un Kroos y por lo tanto, con el dinero que tiene el Madrid, es realmente lamentable que no haya llenado ese hueco".