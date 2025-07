Esther González, en El Partidazo de COPE: "Nos veo con la capacidad de intentar hacer historia"

En El Partidazo de COPE hablamos con Esther González, la futbolista de la selección española que es actualmente la Pichichi de la Eurocopa con cuatro goles: “Estoy muy bien, ya entrenando con cero molestias. Teníamos tiempo para recuperar. Esto también te lo da la madurez. Hemos venido con muchísimas delanteras, pero yo estoy al 120%. Ahora tenemos una semana pero nos ha dado tiempo para desconectar mentalmente, que a veces es bastante difícil”.

Sobre el favoritismo de España, Esther dijo que “Confiamos muchísimo en las cosas que hacemos bien. Trabajamos muy duro y hemos trabajado para llegar en nuestro mejor momento. No sé si alguien nos puede parar. Y vamos a dar el máximo que tengamos. Nos veo con la capacidad de intentar hacer historia. Desde dentro no nos vemos así, desde que empezamos dijimos que íbamos a ir paso a paso. Somos muy autoexigentes y damos valor a las cosas que hacemos bien. No tenemos miedo pero no nos ponemos presión. No tenemos miedo, todas estamos preparadas para intentar ganar la Eurocopa”.

EFE THUN (SUIZA), 07/07/2025.- La jugadora de la selección de España Alexia Putellas, celebra su gol contra la selección de Bélgica, durante el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2025 entre la selección de España y la selección de Bélgica, este lunes en el Stockhorn Arena en Thun, Suiza.-EFE/ Ana Escobar

Andrea Peláez le preguntó sobre su vuelta a la selección española: “Lo que depende de mi era estar al nivel y si llega o no llega... Yo sabía que estaba a un buen nivel. Estoy en un momento muy bueno , mental y físicamente, pero espero estar mejor”.

En este comienzo de la Eurocopa, España ha contado con los problemas de las bajas de Aitana Bonmatí y Cata Coll, algo que ha sabido gestionar la seleccionadora: “La gestión ha sido para todo. Lo de Aitana y Cata ha sido inesperado pero todas lo han hecho súper bien. A cada una le toca aceptar el rol. Todas estamos preparadas para jugar y cuando sale una u otra, cuando hace cambios, no se nota”.

Por último, Esther habló del gran nivel al que está Alexia Putellas: “Está a un nivel increíble. Ojalá este no sea su 'prime'. Ella tiene esa capacidad de ver pases donde el resto no. Que siga así y que sigamos todas disfrutando”.