Bustamante revela su secreto tras perder 26 kilos: "Todo tiene un por qué"

David Bustamanteha vuelto a visitar a su amigoPablo Motos. "El hormiguero" recibía al cantante con un nuevo look que ha dejado a todos impresionados.

Visiblemente mucho más delgado, el cantante que conocimos en la primera edición deOperación Triunfo hacía una reflexión llena de significado que pone de relevo el momento personal que está atravesando.

"CUANDO LLEGA, LLEGA"

Pablo Motos le decía: "Has tenido un cambio espectacular." La respuesta de David estuvo llena de sinceridad: "Llega un momento en que uno no se siente cómodo consigo mismo. Todo tiene un por que'".

Y continuaba diciendo: "A la gente no hace falta decirle si está gorda o delgada. Hay que dejar a cada uno. Todo el mundo tiene espejos en casa, cuando llega el momento de cada uno hay que respetarlo. No hay que juzgar por el aspecto personal, si no todo lo contrario".

Y daba un consejo: "A las personas que queremos no hay que decirles si están gordas o delgadas, lo que hay que preguntarles es ¿Qué tal están?" Eso es lo realmente importante, decía el cántabro.

LA VERDADERA RELACIÓN ENTRE DAVID Y PAULA

Hace unos días, el cantante David Bustamante, hacía unas delcaraciones sobre Paula Echevarríacon las que sorprendía muy gratamente, y con las que ponía una vez más de manifiesto la buena relación que hay entre ambos: "Nos llevamos increíble, no vamos a dejar de querernos"

El cantante y la actriz tienen una hija, Daniela. Y además, ambos comparten sus respectivas vidas con ostrras personas. Paula parece haber encontrado el amor en Miguel, el padre de su próximo bebé.

PAULA, EN LA RECTA FINAL DE SU EMBARAZO

La actriz se encuentra ya en las últimas semanas de embarazo. Incluso hemos podido ver a Paula en las redes sociales donde ella misma asegura que se siente algo más hinchada ante la recta final e igual de guapa que siempre.

Por su parte, el cántabro es feliz con su actual pareja, Yana Olina. Algo que ha transmitido a todos sus seguidores en su última aparición en "El hormiguero".

