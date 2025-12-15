Dimitrievski no viaja a Gijón por lesión: jugará Agirrezabala

Dimitrievski no estará en Gijón. El portero macedonio arrastra una lesión muscular durante las últimas semanas, como hemos desvelado a las 20:30h en Deportes COPE con Manolo Lama. Ni en la sesión de ayer domingo ni en la de hoy lunes se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y no estará en la lista de Corberán para la Copa, competición en la que venía jugando en las dos rondas anteriores.

Si bien el macedonio ha realizado alguna sesión con el grupo durante las últimas semanas, las molestias le han hecho parar en varias sesiones y hacer trabajo en solitario en gimnasio. No solo durante los últimos dos días, sino también en semanas anteriores.

Julen Agirrezabala, el portero de Corberán, será el que juegue mañana en El Molinón. Precisamente por hablar Dimitrievski en público del contrato del meta vasco se montó un incendio de puertas para adentro en el vestuario, como fuimos contando en COPE. El entrenamiento de hoy lo ha completado también Vicent Abril, que apunta a la lista junto con Julen y Cristian Rivero, un ejemplo en el día a día para el cuerpo técnico pese a la ausencia de oportunidades.