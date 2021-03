David Bustamante se sincera sobre Álex Casademunt y cuenta el proyecto que tenían pensado: "No pudo ser"

El artista cántabro, David Bustamante, ha sido el invitado de este jueves en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', donde ha repasado su carrera y ha hablado de sus nuevos proyectos, tanto dentro como fuera de los escenarios. También, el cantante que dio el salto a la fama en la primera edición de Operación Triunfo se ha referido a su compañero Álex Casademunt, fallecido hace unas semanas en un accidente de tráfico.

La muerte del cantante de la primera edición de 'Operación Triunfo', Álex Casademunt, conmovió a toda España y las personas más allegadas a él continúan en estado de shock después de su trágico final. Una de esas personas es Ares Teixidó, una de sus amigas más intimas, que ha revelado en el programa 'Juntos' de Telemadrid la última conversación que tuvo con el exconcursante de 'Operación Triunfo'.

El artista falleció el pasado miércoles 3 de marzo a los 39 años de edad tras sufrir a última hora del martes un accidente de tráfico en Mataró (Barcelona), donde residía actualmente. El fallecimiento de Casademunt fue confirmado de madrugada por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter señaló: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".

En este popular concurso de talentos coincidió con otros artistas como Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, con quien grabó el popular tema "Dos hombres y un destino". Al finalizar el concurso formó parte del grupo Fórmula Abierta, junto a los también concursantes Geno, Javián y Mireia, que publicaron el disco "Aún hay más", que incluía el hit "Te quiero más".

Las palabras de cariño de Bustamante sobre Álex Casademunt

David Bustamante, con un rostro emocionado, se ha referido al artista, reconociendo que ha sido muy importante para su vida, un amigo y un compañero fiel: "A él le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y fíjate si es amigo, que no quiso. Me duele mucho, quedaban cosas por hacer, pero no pudieron ser. Ni por mucho dinero se puede meter mierda entre dos personas que se querían" ha explicado David sobre el supuesto enfado de Álex Casasdemunt por no haber contado con él en la reedición de 'Dos hombres y un destino'.













Ha dejado claro que Álex estará muy presente en cada uno de los directos que haga con este nuevo disco, David confiesa emocionado: "Álex era muy especial, era una persona que vivió mucho, una persona divertida, un 'peter pan', así era Álex y así lo recordaremos. Había sorpresas de interpretarlo en directo, pero desgraciadamente no pudo ser".

