Una manga marina impacta en Rota y causa daños materiales en la cooperativa de pescadores
Ha sido detectada a las 17,15 horas de este lunes a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil
Europa Press
La Guardia Civil de Cádiz ha informado de una manga marina que ha impactado en la localidad de Rota, ocasionando daños en la cooperativa de pescadores, sin que por el momento se hayan notificado daños personales, según han indicado fuentes del 112 a Europa Press.
La manga marina ha sido detectada a las 17,15 horas de este lunes a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, que ha dado aviso con antelación de su inminente incidencia a las autoridades locales y autonómicas.
Finalmente, dicho fenómeno atmosférico ha impactado en la cooperativa de pescadores roteña, donde sí se han producido daños materiales, como caída de chapa del tejado, descartándose de momento que haya heridos a consecuencia de este suceso.
La Guardia Civil de Cádiz ha activado a personal de Emergencias 112, que ha dado aviso a la Policía Local de Rota y la Policía Nacional. Estos cuerpos han realizado inspecciones en la zona costera, visualizando en estos primeros instantes daños en esta sede pesquera, como han indicado fuentes municipales.
