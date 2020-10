El sueño musical de David Bustamante que no podrá hacerse realidad

El cantante David Bustamante ha visitado el programa de Canal Sur 'Un año de tu vida', que dirige y presenta Toñi Moreno. Allí Bustamante ha confesado cual es su sueño en el mundo de la música, que lamentablemente, ya no podrá hacer realidad.

El cantante cántabro ha recordado sus 19 años en el mundo de la música, desde que participase en la primera edición de Operación Triunfo en Televisión Española, donde fue finalista junto al almeriense David Bisbal y Rosa López. Bustamante alcanzó su primer éxito con la canción 'Dos hombres y un destino' hasta sus consejos como experto y mentor de nuevas voces en el concurso musical de Antena 3.

El artista de San Vicente de la Barquera ha logrado desde entonces subirse al escenario de 'Eurovisión' en Estonia, Tallin, acompañando a Rosa López y a su tocayo David Bisbal, y ha logrado publicar 28 sencillos, 10 álbumes, 3 ediciones especiales y recopilatorios, y más de una treintena de interpretaciones a dúo. Sin embargo, David Bustamante ha contado que no ha podido cumplir su sueño.

La espina musical de David Bustamante

El cantante cántabro le ha confesado a Toñi Moreno que se ha quedado con una “espinita” en el mundo de la música, cantar a dúo con Rocío Dúrcal. "Me acaba de dar hasta un tal...", señalaba Bustamante con pena al recordarlo.

El cantante ha explicado que creció escuchando música méxicana. "Veía a una niña preciosa que salía en las películas, cantando como un mexicano más, era capaz de cantar copla y cantar cualquier cosa. Con una voz con tantísimo gusto", explicaba cabizbajo Bustamante.

A pesar de todo, el cantante pudo acerarse a cumplir este sueño cuando en el año 2010 cantó a dúo con Shaila Dúrcal, hija de la cantante, el tema 'No debió pasar'. Bustamante recordó que "Tuve la suerte de cantar con su hija Shaila, porque somos muy amigos, y tiene muchas cosas de su mamá".

"He sido muy afortunado y he conseguido muchas cosas, pero siempre hay alguna que se escapa", terminaba reconociendo el cantante emocionado, antes de recibir un caluroso y cariñoso mensaje de la hija de la queridísima artista de las rancheras.

"No me gusta hablar de una cosa porque duele"

El cántabro también se sinceraba con Toñi Moreno sobre su separación de Paula Echevarría y aprovechaba para enviar un mensaje a la prensa del corazón: "Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no me sigan insistiendo día tras día porque hace daño. Es la única diferencia".

El cántabro también aclaró que las cosas "no se tuercen" sino que "se acaban y ya está", una confesión muy sincera sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

