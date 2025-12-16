Adjudicadas las obras del parque empresarial 'Gran Capitán', junto a la Base Logística del Ejército de Tierra

Las obras del parque empresarial Gran Capitán, junto a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ya han sido adjudicadas con un plazo de ejecución de 26 meses. Es la parte del proyecto de la BLET que le faltaba al Ayuntamiento de Córdoba para tener finalizada sus obligaciones relativas a esta gran infraestructura de defensa. Son otras 100 hectáreas urbanizables que darán los servicios básicos necesarios a la BLET y que eran imprescindibles para que pudiera echar a andar una vez terminasen las obras de los edificios principales. La firma de la adjudicación se ha producido este mismo lunes y va a suponer un coste de algo más de 50 millones de euros.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado el proyecto en La Linterna de COPE como una gran oportunidad para reindustrializar la ciudad y atraer nuevas empresas. La iniciativa ya está dando sus frutos, con una previsión de 1.600 puestos de trabajo directos en la base y otros 1.300 empleos confirmados por la implantación de compañías, sumando cerca de 3.000 para empezar. La inversión privada asociada alcanza ya los 500 millones de euros.

Un ejemplo de colaboración política

Bellido ha destacado que el proyecto es fruto de la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones de distinto signo político: el Gobierno central socialista, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, ambos del Partido Popular. "Este proyecto es un ejemplo de lo que debe ser la buena política, donde debe imperar más el sentido común", ha afirmado el alcalde, quien mantiene una "relación muy buena de lealtad institucional mutua" con la ministra Margarita Robles.

Este proyecto es un ejemplo de lo que debe ser la buena política" José María Bellido Alcalde de Córdoba

Las claves de la elección de Córdoba

La elección de Córdoba no fue casual. La ciudad presentaba ventajas competitivas como su ubicación logística estratégica, cerca de la frontera sur y bien comunicada con otras bases. Además, la experiencia militar previa, con la base de Cerro Muriano y la del Higuerón, ha sido un factor clave para adelantar trabajo y reubicar personal antes de la apertura de la nueva base logística.

A estas ventajas se sumó una candidatura "imbatible", según el alcalde, que incluía una aportación de 100 millones de la Junta de Andalucía, 25 millones del Ayuntamiento, y la disponibilidad de suelos que no requerían expropiación. Todo ello garantizó que el proyecto pudiera desarrollarse "en un plazo razonable".

Impacto social y urbano

Las empresas vienen por las personas, por los recursos humanos, por el talento" José María Bellido

Para responder a esta demanda, la provincia ya ofrece los 41 grados de formación profesional necesarios para los puestos de la base. En paralelo, la Universidad de Córdoba colabora en proyectos de I+D+i y estudios de posgrado, generando el talento que necesitan tanto la BLET como las empresas privadas que se están instalando en la zona.

Los plazos del proyecto avanzan según lo previsto. Defensa ya ha licitado las obras de los edificios de la base, que comenzarán entre abril y mayo, mientras que la urbanización del polígono industrial durará 26 meses. Se espera que la base logística entre en carga a principios de 2028 y esté a pleno funcionamiento en 2029.