Paula Echevarría desvela cómo será la habitación de Miguel Jr: "No lo dudé ni un segundo"

A punto de dar la bienvenida a su segundo hijo, Miguel Jr, y viviendo el momento más dulce de su vida, Paula Echevarría ultima los detalles para que todo esté listo cuando nazca su pequeño. Si hace unos días la actriz mostraba en sus redes sociales el avance de las obras del que será el dormitorio del bebé, ahora, una vez terminado, acaba de compartir el resultado con sus 3.4 millones de seguidores en Instagram.

Emocionada y enamorada de la habitación de Miguel Jr, Paula ha enseñado la estancia, que es tal y como la imaginábamos. Discreta, elegante y muy acogedora, un dormitorio infantil de 'catálogo'.

PALOMA CUEVAS

La firma de su amiga Paloma Cuevas ha sido la encargada de hacer la habitación de Miguel Jr, puesto que "hace 13 años se encargó de la de Daniella y cuando supe que Miguel Jr venía en camino no lo dudé ni un segundo".

TONOS VERDE AGUA Y MOSTAZA

Radiante, la asturiana ha confesado que "el resultado le "encanta" . El dormitorio, en el que predominan los tonos "verde agua, azul claro y mostaza" - "una combinación nada ñoña", en palabras de Paula - es una estancia luminosa y acogedora que nos ha encandilado completamente.

El mobiliario - una cama, una cómoda, un cambiador y una cunita en la que vemos un cojín con el nombre de Miguel bordado - es de madera en tonos blancos, que combinan a la perfección con los cojines y demás ropa textil, en tonos ocres, crudos y verdes pálidos que dar sensación de calidez a la preciosa habitación.

Una estancia no demasiado amplia pero sí muy luminosa en la que podemos ver también un cómodo sillón de lactancia, varios animales de peluche y dos cabezas de tigre y jirafa - también de peluche - adornando la pared.

PAPEL PINTADO DE ANIMALES

Y hablando de paredes no pasa desapercibido el precioso papel pintado. Tal y como la actriz ha explicado, "elegimos este por tres razones, una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo". Un estampado de naturaleza y animales en tonos verdes que le da el toque difente a un dormitorio.