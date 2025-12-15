La Maratón de Barcelona supera las 30.000 inscripciones

La Zurich Marató de Barcelona, que se celebrará el próximo 15 de marzo ha superado la barrera de las 30.000 personas inscritas. A tres meses de la disputa de la prueba, la organización anuncia una cifra histórica que sitúa a Barcelona entre los cinco maratones más populares de Europa y anticipa un inminente "no quedan dorsales". La edición de este año tiene fijado un límite de 32.000 inscritos, un objetivo inicialmente ambicioso que, sin embargo, probablemente quedará superado por la demanda.

La evolución del número de inscripciones en la Zurich Marató Barcelona durante la última década es especialmente significativa. Tras alcanzar la cifra simbólica y entonces récord histórico de 20.000 corredores en los años 2016 y 2017, la prueba vivió un período de ligero retroceso, agravado posteriormente por la pandemia. Pero desde entonces, la progresión ha sido constante: en la edición anterior ya se alcanzaron 27.000 participantes, y ahora se superan los 30.000 a falta de tres meses para la celebración de la carrera.

El crecimiento sostenido de la prueba se explica por varios factores. El atractivo internacional de Barcelona juega un papel determinante, así como el recorrido renovado en 2024, que combina el paso por algunos de los principales puntos turísticos de la ciudad con un circuito prácticamente plano, diseñado para favorecer la consecución de buenas marcas. La progresión no se limita únicamente al volumen total de participantes. La participación femenina sigue creciendo y supera ya el 30% del total de inscripciones. La dimensión global del evento se refleja también en su diversidad: dos tercios de los corredores y corredoras provienen del extranjero y representan a más de cien países, lo que supone, además, un impacto económico muy relevante para la ciudad. Con la barrera de los 30.000 corredores ya superada y las inscripciones a punto de cerrarse, la Zurich Marató Barcelona se afianza como uno de los cinco grandes maratones europeos, junto a Londres, París, Berlín y Valencia.

Cristian Llorens, director técnico de la prueba, destaca que “superar los 30.000 inscritos es un hito histórico que nos hace una ilusión especial y que demuestra el entusiasmo global por nuestro maratón y por Barcelona; hacer una Maratón de Barcelona aún más abierta, diversa y referente en Europa.”