Este es el infalible truco que debes conocer para que los huevos fritos te queden perfectos

Es cierto. Parece (y es) una receta muy sencilla. Entonces, ¿Por qué es tan difícil comerse unos buenos huevos fritos? Son muchos factoresa tener en cuenta si queremos tomar unos buenos huevos fritos. Desde la temperatura del aceite hasta la materia prima o el tipo de sartén. Todo cuenta para conseguir unos huevos fritos perfectos.

�� La gastronomía de Salamanca nos regala productazos como el #farinato, un embutido que suele tomarse con #huevosfritos. ¿Lo has probado? ¡Coge bien de pan y a por la receta con @BlogConKdeKilo! ���� https://t.co/TQjbTNrdEz#embutido#gastronomía#cocinatradicional#Bonviveur — Bon Viveur (@BonViveurSpain) November 3, 2020

Entre todos, hay un truco que pocos chefs conocen y aquí desvelaremos. La buena preparación empieza antes de echar los huevos en la sartén. Lo ideal es que elaboremos este plato con una buena materia prima.

La cantidad de aceite, clave para unos huevos fritos perfectos

Por eso, los huevos deben ser frescos y a temperatura ambiente. Es recomendablesacarlos de la nevera una hora antes. De esta forma irán cogiendo una buena temperatura.

¿DIRECTAMENTE A LA SARTÉN? NUNCA

Un paso que debemos evitar es cascar los huevos directamente en la sartén. Es conveniente cascarlos en un pequeño bol y una vez que los tengamos en este recipiente, los echaremos a la sartén.

En cuanto al aceite, los cocineros recomiendan utilizar aceite de oliva virgen. Y en cuanto a la cantidad, si lo que queremos preparar son huevos fritos y no a la plancha, necesitamos echar suficiente aceite para que se cubra bien el fondo de la sartén.

¿A QUÉ TEMPERATURA DEBEMOS FREÍR LOS HUEVOS?

Otro de los pasos a tener en cuenta es la temperatura del aceite. Debemos esperar a que el aceite esté al menos a unos 120ºC. Hasta que el aceite no esté bien caliente no debemos echarlo en la sartén, o el resultado no será el que buscamos.

El sencillo truco que debes conocer para que el huevo frito tenga puntilla es que debemos esperar a que el aceite esté bastante caliente. Para que la clara nos quede crujiente, podemos ir echando el aceite de la sartén sobre el huevo mientras lo estamos friendo. Para conseguirlo, podemos llevarlo a cabo con una espumadera o una cuchara de palo.

LA YEMA, A GUSTO DE TODOS

¿Y la yema? Aquí va en gustos, pero si nos gusta mojar la yema, debemos cocinarlo durante un minuto o dos como máximo, siempre que el aceite esté muy caliente. Los que prefieran una yema más hecha, pueden tener el huevo más tiempo en la sartén. Sin duda, una opción que es toda una tradición en nuestra dieta mediterránea.

La sartén también es muy importante. Para freír huevos lo ideal es contar con una sartén antiadherente que no se pegue. Un truco de nuestras madres: la sartén que tengamos para freír huevos la usaremos solo para eso. De esta forma, no la rallaremos y no se pegarán los huevos.

