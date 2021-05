Carlota Corredera muy dura con quienes increparon a Rocío Carrasco: “La foto de la vergüenza”

El culebrón de Rocío Carrasco sigue dando que hablar en las últimas semanas. En esta última ocasión la protagonista ha sido Carlota Corredera, la presentadora de Mediaset no ha escatimado en su opinión tras los últimos acontecimientos.

Todo ha ocurrido en las puertas del juzgado número 3 de Alcobendas, donde Rocío Carrasco acudía para declarar con motivo de la última demanda de su exmarido, Antonio David Flores. A su llegada la esperaba un grupo de personas con varios carteles en los que se podía leer 'stop feminazis'.

LA FOTO DE LA VERGÜENZA

Estos hechos han levantado una oleada de reacciones en las redes sociales, que volvían a entonar el 'Yo si te creo' a favor de la hija de Rocío Jurado. La más destacada ha sido la de Carlota Corredera, que afirmaba que no iba a compartir la foto que buscaban: "No voy a compartir la foto de la VERGÜENZA, la que se ha producido esta mañana en los juzgados de Alcobendas con Rocío Carrasco. No la vais a callar, no nos vais a callar. Stop maltratadores, stop machistas, stop negacionistas, stop ventajistas #RocíoYoSíTeCreo”, escribía.

Gracias de �� a tod@s l@s que habéis convertido en TT #GraciasCarlotaCorredera, vuestro apoyo me llega y me da alas para seguir dando la cara para avanzar, no me van a callar, no nos van a callar, ni un paso atrás ���� #RocioYoSiTeCreo#stopmaltratadores#stopviolenciadegénero — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) May 1, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El comentario de la presentadora ha superado en las primeras horas el millar de retweets y más de 4.000 me gustas.

LAS REDES SOCIALES APOYAN A CARLOTA Y ROCÍO

Tras escribir el tweet los seguidores han querido mostrar todo su apoyo a la presentadora: “Por una mujer valiente que está aprendiendo a resurgir de sus cenizas”, “No hace falta querer a nadie para tener empatía, solo corazón. Yo no quiero a Rocío Carrasco, pero la creo y la apoyo incondicionalmente” o “Se vuelve a repetir la historia.. Antonio David vuelve a llevar gente fuera del juicio para increpar a Rocío Carrasco“, son entre otras las respuestas al comentario de Carlota.

No hace falta querer a nadie para tener empatía, solo corazón. Yo no quiero a Rocío Carrasco, pero LA CREO Y LA APOYO INCONDICIONALMENTE.

Al que no me he creído jamás ha sido al engendro, ni a la hija #RocioYoSiTeCreo#SábadodeLuxepic.twitter.com/1KjpcX9Pek — Amanda ������ (@AmandaGuti3rrez) May 1, 2021

Por otro lado, Adolfo Rodríguez, periodista y community manager en Mediaset España ha querido destacar otro punto de vista de la llegada al juzgado de Rocío Carrasco, en la que una joven, con la camiseta de la hija de Rocío Jurado ha querido mostrarle su apoyo: “Además del grupo de personas increpando a Rocío Carrasco con el lema: “Stop feminazis”, una chica con una camiseta que pone “Rocío no estás sola” se le acerca para mostrarle su apoyo. Por supuesto, yo me quedo con esto. La esperanza”, escribía.

Además del grupo de personas increpando a Rocío Carrasco con el lema: “Stop feminazis”, una chica con una camiseta que pone “Rocío no estás sola” se le acerca para mostrarle su apoyo.

Por supuesto, yo me quedo con esto �� LA ESPERANZA#RocíoYoSíTeCreopic.twitter.com/rOrbV3u10o — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) April 30, 2021

También te puede interesar:

Carlota Corredera se salta el guion y responde a la última acusación de Rocío Flores

Carlota Corredera desvela el motivo por el que no se han emitido 11 minutos del documental de Rocío Carrasco

María Patiño sale del plató entre lágrimas al ser pillada criticando a una amiga de 'Sálvame' tras las cámaras

Carlota Corredera: el problema que le causó su peso y el motivo de su enfrentamiento con Paz Padilla