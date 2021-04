María Patiño sale del plató entre lágrimas al ser pillada criticando a una amiga de 'Sálvame' tras las cámaras

Este jueves, 'Sálvame' se ha llenado de reproches y lágrimas. Todo ha empezado con una dura acusación de Miguel Frigenti a María Patiño. El colaborador se encontraba muy molesto con la presentadora de 'Socialité' al descubrir que le tenía bloqueado en redes sociales, además de por interrumpirle constantemente e impedirle intervenir: "Cada vez que intento hablar, me tapa y lo hace conscientemente. Lleva toda la tarde haciéndolo". Asimismo, ha asegurado que, durante la publicidad, la manda callar "como si fuera un perrito".

Ante sus señalamientos, Patiño lo negó, insistió en que ella no era así y reconoció que no le gusta la gente "cobarde". Esta adjetivo molestó mucho al colaborador, quien, empujado por su enfado, lazó una confesión que revolucionó el plató y destrozó a Patiño. Frigenti, contó que la colaboradora había dado 'me gusta' a un tuit que dejaba en muy mal lugar a Belén Esteban: "Yo no bloqueo a mis compañeros, pero tampoco doy 'me gusta' a tuits donde ponen verde a mis amigos y a los programas que me dan de comer".

Patiño lo negó y se salió corriendo del plató para comprobarlo junto a la dirección y, muy segura de que no había hecho tal cosa, cedió su teléfono al equipo: "Juro por mi familia que lo que está contando este chico es mentira". Sin embargo, se dio cuenta de que su compañero tenía razón y que había apoyado ese cruel comentario de las redes sociales. "No lo he hecho, no sé cómo demostrarlo, lo juro", se lamentaba Patiño muy agobiada y con lágrimas en los ojos, por lo que Carlota Corredera se acercó a su compañera para calmarla. "No tengo ni puta idea. Esto es una puta locura", agregó la colaboradora muy confusa.

"A mí me llegó también, pero yo pensaba que estaba manipulado", declaró Kiko Hernández. Dada la reacción de Patiño, Carlota Corredera puso sobre la mesa la posibilidad e que "María le haya dado 'like' sin ser consciente del contenido, porque tenemos el dedito muy rápido". Dado el revuelo causado en el plató, Patiño rompió a llorar y apenas le salía la voz: "No sé cómo demostrarlo. Lo juro, lo juro". "Lo tengo que demostrar", insistía la colaboradora, agobiada y con la respiración agitada.

"No es un juicio, vamos a tranquilizarnos", le calmaba la presentadora del espacio de Telecinco. "Yo no lo pienso, ¿Cómo voy a hacer una cosa así?", aseguraba la colaboradora sin poder dejar de llorar. "No me han hackeado tampoco", reconocía, dejando claro que nadie ha podido hacerlo desde su cuenta, lo que todavía le confundía más. "No me gusta nada de lo escrito. No hay ninguna palabra que me guste. Es una burrada", continuaba diciendo Patiño, muy agobiada por lo que había hecho sin darse cuenta.

"Lo siento, os he fallado"

"No tengo ninguna duda de que le has dado sin querer", aseguraba Corredera. "Lo siento, os he fallado", señaló Patiño muy agobiada y sin poder dejar de llorar. Para intentar tranquilizarse, la colaboradora huyó del plató en busca de respuestas. Minutos después, conscientes de que la reacción de su compañera dejaba claro que ella no había hecho nada, Corredera, Hernández y Frigenti salieron a buscarla.

"Yo también, como tú y todos, tengo muchísima tensión dentro y sé que mis formas no han sido las correctas. Lo último que quiero es hacer sufrir a un compañero. Te lo digo de corazón", le dijo Frigenti a Patiño muy arrepentido tras asumir que "no lo tenía que haber traído hoy. No se lo comenté ni a Belén". "Quiero estar bien contigo, porque eres mi compañera. Te pido perdón. Lo último que quiero es que te vayas a casa disgustada por mí", se disculpaba el colaborador.

Patiño aceptó sus disculpas y también asumió su parte de culpa: "Yo también, si he estado extralimitada, te pido disculpas". Tras hacer las paces, ambos volvieron al plató. Asimismo, la colaboradora recibió una llamada de Belén Esteban, quien estaba viendo lo que pasaba en el plató y quería tranquilizar a su amiga. "No sé ni qué tuit es, ni me importa. Te conozco, sé cómo te pones. Me da igual. Con lo que me quedo es con tu amistad, con que me quieres mucho", le aseguraba Esteban. "No te preocupes, cariño. No pasa nada. Y no llores", insistía la Princesa del Pueblo, unas palabras que lograron tranquilizar a su compañera.