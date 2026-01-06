Cuando los sueños se hicieron realidad: el verdadero sentido del Día de Reyes

G. K. Chesterton

Rodeados de luz andamos,

deslumbrados

Por algo que es tan grande que

no puede mirarse

Y tan simple que no puede decirse.

El niño que existía

antes de que los mundos comenzaran

El niño que jugaba con la luna y el sol

Juega ahora con el heno.

La Epifanía: Dios se manifiesta a todos

El día 6 de enero celebramos la Epifanía, vocablo procedente del griego ἐπιφάνεια, que significa manifestación. Se trata de una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoramos la manifestación de Jesús al mundo y su adoración.

Porque Jesús se manifiesta tanto a judíos como a no judíos y acepta ser adorado por todos.

El relato bíblico

“Y al ver la estrella, se regocijaron

con muy grande gozo.

Y al entrar en la casa, vieron al niño

con su madre María y, postrándose,

lo adoraron; y abriendo sus tesoros,

le ofrecieron presentes:

oro, incienso y mirra”.

Mateo 2, 10-11

Los tres Reyes Magos siguieron la estrella de Belén, que les indicaría el lugar del nacimiento del Hijo de Dios. El simbolismo de la Adoración de los Reyes Magos es la aceptación del Niño Jesús como Mesías para todos los pueblos. Los sabios acudieron a adorarlo llevándole regalos.

El significado de los regalos

-Melchor llevaba oro, el bien más preciado y propio de los reyes, porque el recién nacido es Rey de Reyes.

-Gaspar portaba incienso, símbolo de purificación y propio de los dioses, ya que Jesús, además de Rey, es Dios.

-Baltasar ofreció mirra, sustancia aromática utilizada en rituales funerarios, que alude a la naturaleza humana de Jesús y anticipa el sufrimiento de su pasión y muerte.

Universalidad del mensaje

Las diferentes edades de los Reyes Magos hacen alusión a las edades del hombre: juventud, madurez y senectud, simbolizando que todas las edades aceptan y adoran al Mesías. Asimismo, representan los tres continentes conocidos en aquel momento: Europa, Asia y África, mostrando que el mundo entero adoraba al Salvador.

La Adoración en el arte

A lo largo de la historia encontramos numerosas representaciones artísticas de la Adoración de los Reyes Magos, desde el arte paleocristiano hasta el siglo XVII, momento en el que esta iconografía queda plenamente fijada.

Destacan los mosaicos de San Apolinar el Nuevo (Rávena, Italia, año 550), donde se aprecia el ropaje exótico de los Reyes, los gorros frigios en lugar de coronas y la forma respetuosa de ofrecer los dones con las manos cubiertas. También es reseñable la Adoración de los Magos de Hans Multscher, donde aparece por primera vez el Rey Baltasar con tez negra.

Especial mención merece la obra de Andrea Mantegna, en la que se elimina casi toda escenografía para centrar la atención en las figuras de la Virgen con el Niño, San José y los tres Reyes, mostrando con claridad la diversidad de edades y razas.

Igualmente, destacable es la Adoración de los Reyes Magos de Diego Velázquez, donde el pintor convierte a la Sagrada Familia en personajes contemporáneos de la Sevilla de principios del siglo XVII.

Una tradición que perdura

Es tradición obsequiar a nuestros seres queridos con regalos, como recuerdo de los presentes que los Reyes Magos ofrecieron al Niño Jesús. Espero que los Magos de Oriente hayan sido generosos.

Desde COPE, os deseamos ¡¡¡Feliz Día de Reyes!!! 👑✨









