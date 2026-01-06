López Rekarte avisa sobre el mercado de la Real: "Si tiene que salir gente, que sea cuanto antes, por favor"

El estreno de Rino Matarazzo en el banquillo de la Real Sociedad ha abierto un nuevo escenario de debate. Las primeras pinceladas de su proyecto han sido analizadas en la tertulia ‘El Vestuario del Kukuarri’ de Deportes COPE Gipuzkoa, dirigida por Marco Antonio Sande. En ella, los periodistas Mauri Idiakez y exjugadores y leyendas del club como Bixio Gorriz y Aitor López Rekarte han desgranado las claves del presente y futuro inmediato del equipo txuri-urdin.

Un nuevo estilo más vertical

Las sensaciones tras el empate contra el Atlético de Madrid son, en general, positivas. Los analistas han coincidido en un cambio de registro evidente. Según Mauri Idiakez, "la Real de Matarazzo se parece a la de Sergio Francisco", destacando "una Real directa" y "de no dar tantos pases" en comparación con la etapa anterior. Idiakez también ha señalado la necesidad de que el equipo gane en competitividad: "quiere una real perra, porque si no, vamos a sufrir muchísimo", una idea que apunta a la necesidad de más contundencia en momentos clave.

Quiere una real perra, porque si no, vamos a sufrir muchísimo" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián

Aitor López Rekarte ha profundizado en este cambio táctico. El excapitán cree que el equipo se aleja del dogmatismo de la posesión para abrazar un fútbol más práctico. "Tiene pinta de ver a una Real de aquí en adelante muy de transiciones", ha afirmado, describiendo un equipo "más enfocado en correr" que "en dominar". Esta nueva identidad, según Rekarte, pasa por "intentar robar en campo contrario" y ser eficaces en los duelos individuales, un planteamiento que ya se ha intuido en el primer partido del técnico italoamericano.

EFE Sinsheim (Germany), 09/04/2023.- Hoffenheim's head coach Matarazzo Pellegrino reacts during the German Bundesliga soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and FC Schalke 04 in Sinsheim, Germany, 09 April 2023. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

La hora de los jugadores clave

El análisis también se ha centrado en el rendimiento individual. Bixio Gorriz ha sido claro al respecto, pidiendo un paso al frente a las figuras más importantes. Considera que es el momento de "ponerse las pilas los que estaban un poco más dormidos", y ha señalado directamente a jugadores como "Brais Méndez" y "Kubo", de quienes ha dicho que "tienen que dar mucho más porque tienen categoría de sobra" para ello. La recuperación de la mejor versión de estos futbolistas se considera fundamental para que el equipo salga de la zona baja de la tabla.

Ponerse las pilas los que estaban un poco más dormidos" Bixio Gorriz Leyenda de la Real Sociedad

La llegada de Matarazzo también abre un nuevo escenario para los jugadores con menos minutos. El primer once del técnico ha sido una declaración de intenciones, manteniendo fuera a nombres como "Sadiq y Susic", cuyo futuro en el equipo es ahora mismo una incógnita. Este tipo de decisiones serán cruciales para definir la plantilla con la que la Real Sociedad afrontará el resto de la temporada.

Decisiones urgentes en el mercado

El mercado de invierno ha sido uno de los puntos calientes del debate. Aitor López Rekarte ha insistido en la necesidad de actuar con celeridad para no desestabilizar al grupo. "Si no va a haber fichajes y tiene que salir gente también, que siempre se ralentiza todo, pero que sea cuanto antes, por favor", ha sentenciado el excapitán. Para Rekarte, es vital no alargar situaciones que puedan enturbiar el ambiente del vestuario: "que no estemos hasta última hora, que esto se se enturbia muchísimo", ha subrayado, pidiendo determinación en la gestión de la plantilla.

Real Sociedad Sadiq Umar y Luka Sucic

Con el objetivo de la permanencia como prioridad absoluta, Mauri Idiakez ha defendido que con la plantilla actual "tiene que dar de sobra para mantenerte" en Primera División. Ha recordado que el equipo se encuentra lejos de los puestos europeos y que la temporada actual debe ser considerada "de transición", con tres entrenadores ya en el banquillo. El foco, por tanto, está puesto en el corto plazo y en asegurar la categoría.

sigue y escucha deportes cope gipuzkoa

La tertulia completa y toda la actualidad de la Real Sociedad se puede seguir en los programas de Deportes COPE Gipuzkoa, que se emiten en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM. También están disponibles en cope.es y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la emisora de COPE MÁS San Sebastián. Además, los podcast de cada programa se suben diariamente a las principales plataformas como Ivoox, Spotify y Apple Podcast, así como a la audioteca de COPE Euskadi.