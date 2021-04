Carlota Corredera: el problema que le causó su peso y el motivo de su enfrentamiento con Paz Padilla

Carlota Corredera es una periodista y presentadora de televisión, popularmente conocida por ser un rostro habitual de Telecinco al haber dirigido varios programas de 'La Fabrica de la Tele' y presentar 'Sálvame' desde hace siete años. Siempre tuvo su vocación muy clara y decidió ser periodista cuando era muy pequeña. "Cuando les dije a mis padres que quería ser periodista, se quedaron flipando, mi padre quería que fuera médico, pero después me apoyó totalmente", dijo la presentadora en una entrevista.

Nada más licenciarse en la Universidad de Santiago de Compostela en 1997, comenzó su carrera en la comunicación como redactora en 'La voz de Galicia'. Sin embargo, pronto logró dar el salto en la pequeña pantalla y dedicarse a su verdadera pasión. Comenzó en Antena 3 como subdirectora de 'Sabor a ti', espacio que presentaba Ana Rosa Quintana en 2003.

Un año después de trasladó a Telecinco, cadena que cambiaría y consolidaría su carrera como comunicadora. Dirigió programas como 'TNT', 'El laberinto de la memoria' y 'Hormigas blancas'. En 2009, le dieron la oportunidad de dirigir 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe'. Mantuvo su puesto hasta 2013, ya que pronto pasó a coger las riendas frente a las cámaras.

En 2014, pasó a ser la presentadora sustituta de 'Sálvame' hasta convertirse en una habitual. En 2016, mientras continuaba siendo compañera de Jorge Javier Vázquez, comenzó a colaborar en 'Hable con ellas' y a presentar 'Las Campos'. Al año siguiente, se anunció su fichaje como conductora de 'Cámbiame'.

Estos dos últimos años han sido los más importantes de su carrera, ya que la cadena ha depositado toda su confianza en ella para ponerla al frente de algunos de los formatos más populares de la cadena. En 2020 cogió las riendas de 'La última cena', 'Hormigas blancas' y '¡Quiero dinero!'. Y, actualmente, se encuentra al frente de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el espacio más visto de la cadena. Todo ello, mientras continúa siendo una de las presentadoras principales de 'Sálvame'.

A pesar de ser un conocido personaje mediático por su larga trayectoria en Telecinco, espacio en el que la mayoría de los colaboradores hacen público todo lo que les pasa, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

Su vida sentimental

Tantas horas en el plató de Telecinco también le han servido para encontrar el amor. Carlota se casó el 15 de junio de 2013 con Carlos de la Maza, cámara del programa 'Sálvame'. Aunque ya se conocían del trabajo cuando ella era directora del 'Deluxe' y él cámara de 'Sálvame' diario, según contó la presentadora, se enamoraron gracias a las redes sociales. Los 'likes' de Carlos terminaron llamar la atención de Carlota y su interacción en Instagram terminó en boda.

Desde que se conocieron, como la propia periodista ha declarado, Carlos es su cómplice y mejor apoyo durante los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida. Además de darle el mejor regalo de su vida, su hija Alba. “Yo encontré el amor a los 36 casi a los 37. El amor bueno, el que no te hace sufrir. A pesar de todos los palos que me ha dado la vida, yo nunca perdí la esperanza de ser feliz. Ahora soy tan feliz que doy las gracias por todo lo que tengo”, dijo ella.

La pareja se dio el 'sí quiero', tras varios años de noviazgo, el 17 de junio de 2013. La presentadora y el cámara contrajeron matrimonio en una ceremonia civil en la Junta de Chamberí y, después, en otra entre amigos y compañeros televisivos oficiada por Jorge Javier Vázquez.

Sus momentos más duros

Con tan solo 20 años, la presentadora perdió a su padre. Cuando tenía 18, su padre le comunicó que le habían detectado unos pólipos en el colón que no tenían “muy buena pinta”. Dos años después de la operación, luchando contra la enfermedad, su padre murió. "Su muerte nos dejó más que huérfanos. Nos quedamos sin guía, sin brújula, sin nuestro héroe. Mis hermanos y yo estábamos seguros de que nuestro padre era inmortal, siempre confiamos en que saldría a delante, en que se curaría", se sinceró la comunicadora.

Fue un momento muy duro para ella, lo que se potenció con otra dura pérdida un año después. Al año siguiente, la tragedia volvió a atrapar a su familia y Carlota perdió a su hermano menor Fernando, quien falleció en un accidente de tráfico con 18 años.

"Fue tan inmensa e insoportable la tristeza que pensé de verdad que era nuestro final... Creí que nunca saldríamos del pozo negro y vicioso en el que nos habíamos quedado... Al día siguiente de esparcir las cenizas de mi hermano junto a las de mi padre en la ría de Vigo, mi madre levantó la persiana de su habitación y nos dijo a sus hijos que había que seguir viviendo por nosotros, por ellos", contó la presentadora de 'Sálvame'.

Estas pérdidas empeoraron sus problemas con la comida, dado que se refugió en ella, metiéndose así en una "relación tóxica". Desde entonces, siempre ha sido muy clara y ha hablado sin tapujos de su problema con la comida. Tanto en los espacios que presenta como en sus libros.

Este 2020, su tío Nanó falleció tras dar positivo en coronavirus. La presentadora de Telecinco se derrumbó en directo en el plató de Telecinco cuando contó lo que había sucedido, además de porque no podía desplazarse a Vigo para despedirse de su familiar, dadas las restricciones sanitarias que se decretaron para frenar la pandemia.

Su problemática relación con la comida

La presentadora es consciente de su situación desde pequeña. Cuando nació, el 21 de julio de 1974, los médicos avisaron a sus padres de que sería “una niña grandota”. Con tal solo 8 años comenzó su primera dieta de muchas, dado que se dieron cuenta de que ganaba peso con mucha facilidad.

Su relación con la comida comenzó cuando era muy pequeña y la sigue manteniendo de adulta, ya que se refugia en ella cuando pasa por un momento complicado de su vida. "La enfermedad de mi padre justo después de llegar a Santiago para estudiar Periodismo fue un terremoto devastador que sacudió mi mundo. La comida comenzó pronto a ser un refugio para sobrellevar el miedo y el dolor", explica Corredera en su libro.

Otras enfermedades

Dejando a un lado sus problemas alimenticios, la presentadora también ha tenido que hacer frente a otras enfermedades. La presentadora de Telecinco sufre síndrome de Hashimoto. Esta dolencia consiste en una inflamación de la izquierdo de la glándula tiroidea, lo que da sentido a su estado de salud. Se trata de una especie de hipotiroidismo crónico y autoinmune.

Ninguno de los médicos a los que ha ido ha conseguido explicarle el motivo de su enfermedad. No obstante, coinciden en que creen que se debe al haber seguido tantas dietas desde pequeña y al haber subido y bajado de peso en tantas ocasiones, dado que son cambios que afectan directamente a la tiroides.

Por otro lado, cuando era muy joven, le detectaron un teratoma, un tumor benigno, en su primera revisión ginecológica. "Me lo extirparon junto con medio ovario derecho en una operación que nunca olvidaré. tenía mucho frío y miedo en el quirófano", explicó la conductora del espacio de Telecinco.

En 2018, volvió a pasar por quirófano. Durante una revisión rutinaria, el médico descubrió que Carlota tenía un quiste en el peritoneo, de unos 11 centímetros. Tuvieron que extirpárselo a través de laparoscopia, por lo que se ausentó durante varios días de 'Sálvame'. “La anatomía patológica dice que el quiste es benigno”, contó, aunque le recomendaron librarse de él.

“A raíz de este quiste, de los cambios que podemos tener en nuestro cuerpo, es verdad que tenía cierta barriguita, he tenido que leer muchas cosas en las redes, no he estado embarazada, no lo estoy, y ya está bien de presionar tanto a las mujeres si tenemos o no hijos. Dejemos de preguntar a las mujeres que tienen hijos si van a tener más o si no tienen, si van a tenerlos, basta ya”, sentenció a raíz de esto.

El motivo de su gran pérdida de peso

Tras años teniendo que hacer frente a varias enfermedades, la periodista se dio cuenta de la gravedad de la obesidad que sufría y, después de dar a luz, decidió tomárselo enserio y poner remedio a su problema. La presentadora se percató de su problema cuando engordó 50 kilos cuando estaba embarazada, lo que le asustó. "No comí como para aumentar tanto de peso, lo digo de manera rotunda y sincera", aseguró Corredera.

"Tu riesgo de sufrir daños cardiovasculares es alto; estamos hablando de un problema de salud grave", le dijo el médico a la presentadora. Estas palabras fueron el empujón que Carlota necesitaba para cuidar su alimentación y adelgazar de manera permanente. Tras años de esfuerzo, logró perder 60 kilos y bajar de una talla 60 a una 44.

La comunicadora utilizó una dieta personalizada basada en proteínas que le ha ayudado a mantener los resultados obtenidos sin necesidad de volver a someterse a una dieta extrema para perder peso de manera rápida, como ya había hecho anteriormente y terminó afectando a su salud.

Su faceta como escritora

Aunque su trayectoria en los medios de comunicación es muy activa, también ha conseguido sacar tiempo para escribir sus propios libros. En 2017, publicó 'Tú también puedes' y ,en 2019 se presentó como autora de 'Hablemos de nosotras'. Sus obras suelen estar inspiradas en sus problemas con la comida y en los obstáculos a los que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su vida.

El motivo de su enfrentamiento con Paz Padilla

Desde que Carlota Corredera se incorporó al equipo de 'Sálvame' como presentadora, los rumores sobre su tensa relación con Paz Padilla no han dejado de sonar. Todo comenzó cuando se anunció que Corredera sería la sustituta habitual de Jorge Javier Vázquez. Muchos aseguraban que no se soportaban porque Paz Padilla tenía celos de su compañera.

Sin embargo, Corredera fue quien comenzó demostrando su desagrado por su compañera. En 2015, concedió una entrevista en la que criticó a Padilla. "Con ella, al principio, hubo muy mal rollo. Es una persona sin diplomacia y pone filtros a los colaboradores. No tiene relación con ellos fuera de plató", se quejó.

Meses después, Padilla le devolvió el comentario: “Mientras él no tenga ‘prime time’ hará los programas, y yo los demás, como hacíamos antes. Seguiremos estando papá y mamá, y Carlota”, aseguró la humorista, haciendo alusión a la vuelta de Jorge Javier de sus vacaciones.

Algo similar sucedió este 2021. Paz Padilla protagonizó el primer polémico paso a Pedro Piqueras, lo que fue muy criticado. Muchos espectadores consideraron inapropiada la manera en la que presentadora da paso a los Informativos de Telecinco, ya que en el plató suelen estar de broma, mientras que el presentador les espera serio, con una gran profesionalidad, para comenzar a dar las noticias. Dado el revuelo, Corredera no dudó en mojarse y en cuestionar la profesionalidad de su compañera. "Yo a Paz le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y ha hecho lo que le ha dado la gana", confesó, recordando así sus tiempos como directora de 'Sálvame'. "Ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras. Te lo digo yo", dijo muy segura, dejando claro que el mencionado desenlace se habría producido por el caso omiso de Padilla.

Su conflicto volvió a acaparar la atención de los espectadores cuando se decretó el Estado de Alarma por coronavirus. La cómica decidió ausentarse de su puesto de trabajo hasta que la situación estuviese más controlada. Sin embargo, tras unos días confinada en casa, la actriz decidió reincorporarse en el trabajo.

Su regreso no fue muy bien recibido por Corredera, dado que la gallega, a raíz de la ausencia de Padilla, había logrado convertirse en la sustituta oficial de Jorge Javier para presentar 'Sálvame' cada jueves. Un protagonismo que se tambaleó con la vuelta de su compañera. Como consecuencia, para que ambas tengan las mismas oportunidades, el equipo de Telecinco decretó que cada una presentase el espacio cada quince días. De esta manera, Corredera se podría al frente del programa dos jueves al mes y Padilla los otro dos restantes.

A pesar de ser una medida justa, no terminó de convencer a ninguna de las dos. Ambas presentadoras querían mantener su protagonismo. Además, trabajar menos horas significaría ganar menos dinero, a lo que ninguna estaría dispuesta.

No obstante, ellas siempre han desmentido su supuesta mala relación. Cuando Carlota se puso al frente de 'Cámbiame', la cómica no dudó en desearle suerte y dejar claro que se llevan bien. "Es una gran profesional, detrás de la cámara porque como directora ha sido fantástica y ahora delante, le deseo el mayor éxito en esta nueva aventura que es Cámbiame... Carlota ¡Qué pesados son! Que te quiero mucho y que te vaya muy bien”.

Asimismo lo demostró Carlota, aunque a través de sus redes sociales: "En una revista aparece una supuesta mala relación entre nosotras. Si ustedes están interesados en esa información y compran la revista por ello, que sepan que es falsa. Un besito, Paz". Su último acto de admiración por Paz fue cuando la actriz habló de la muerte de su marido en 'Sábado Deluxe': ”Hay que ser muy generosa para contar en horario de máxima audiencia cómo te despediste del amor de tu vida; hay que ser muy valiente para hacer saltar por los aires la cultura de la muerte en España, tan fría, tan oscura, tan tenebrosa; hay que tener muchos ovarios para encontrarle algún sentido a la gran putada de perder a tu alma gemela. Gracias por todo, Mari Paz, gracias por tu mensaje lleno de amor y de esperanza que seguro ayudará a los que se van a ir y a los que dejarán, gracias por enseñarnos a perderle el miedo a la muerte y al dolor y gracias por recordarnos lo corta que es la vida y que debemos amar intensamente. No te digo lo siento, te digo: te quiero Paz“.