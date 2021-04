Carlota Corredera desvela el motivo por el que no se han emitido 11 minutos del documental de Rocío Carrasco

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.Esto se ha visto reflejado en sus datos de audiencia, dado que la docuserie ha alcanzado su segundo mejor daro con un 29,8% de share y 2.610.000 espectadores.

La noche del miércoles, Telecinco emitió uno de los episodios más esperados al tener un contenido muy polémico. Esto se debe a que en esta entrega, la protagonista narra con todo detalle lo que sucedió el pasado 27 de julio de 2012 con Rocío Flores. Un episodio que marcó el final de la realción entre Carrasco y su hija.

Según contó la hija de Rocío Jurado, ese día protagonizó una escena muy violenta con su hija de quince años, lo que acabó con Carrasco en el hospital y una denuncia por malos tratos por parte de Rocío Flores a su madre. Mientras contaba la historia, Carrasco se derrumbaba y, entre lágrimas y con la voz entrecortada, intentaba recordar uno de los peores momento de su vida, ya que detallaba como era golpeada e insultada por su hija, tras haber sido tirada al suelo.

Como consecuencia de la dureza del episodio, Carrasco quiso revisarlo y acordó con los directores del programa recortar algunas declaraciones que narraban con detalles la desagradable paliza de la joven a su madre. Según confirmó Carlota Corredera antes de su emisión, La Fábrica de la Tele cedió y decidió eliminar 11 minutos y 38 segundos de entrevista. El principal desencadenante de la decisión de Carrasco es proteger a Rocío Flores, que ahora ya tiene 25 años.

"Para proteger, públicamente, a su hija Rocío Flores"

"Hay detalles de lo que hoy se va a desvelar que son muy duros, pero que no alteran el relato general. Y tanto Rocío Carrasco como la dirección del documental, han decidido no emitirlos. No emitirlos para proteger, públicamente, a su hija Rocío Flores", comenzó explicando la presentadora de Telecinco. "¿Es necesario contar que las veces que la cabeza de Rocío fue golpeada contra la pared? ¿La descripción detallada de las horas previas a su ingreso en el hospital con múltiples lesiones? Nosotros no y ella tampoco", aseguró Corredera.

"Pero me gustaría aclarar un par de cosas... Hay un brevísimo momento en el episodio en el que se entiende que Rocío Flores se da cuenta de que su padre la está manipulando.Curiosamente, es el único momento en que su madre se atreve a enseñarle un correo que lo prueba", adelanta la comunicadora.

"Ojalá lo que se cuenta esta noche ayude a construir un futuro distinto entre las dos y, en cualquier caso y me dirijo a ti Rocío Flores: si quieres ver los fragmentos eliminados, nos tienes a tu disposición para mostrártelos en la más absoluta intimidad", asegura la periodista, mandando un mensaje a Rocío Flores.

Este mensaje de Corredera a Flores se debe a que, el pasado lunes, tras conocerse la noticia de que Carrasco había decidido eliminar parte del contenido para proteger a su hija, la reacción de la joven llamó mucho la atención. Aprovechando su presencia en 'El Programa de Ana Rosa', Flores se pronunció al respecto: "Se ha dicho que se eliminan para protegerme. Pero cuando quieres proteger a tu hija, no haces un episodio hablando de tu hija".

"Pido desde aquí a los responsables del documental y de la cadena que emitáis el capítulo completo. Quiero escuchar el testimonio completo de mi madre. Quiero saber lo que mi madre dice y cómo lo dice. Creo que tengo todo el derecho del mundo", pidió la joven a la cadena.