Málaga se prepara para una subida de las temperaturas y chubascos de primavera esta semana

La provincia de Málaga encara una semana de contrastes meteorológicos. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, ha detallado en 'Herrera en COPE Más Málaga', que los primeros días estarán marcados por la estabilidad y un calor por encima de lo habitual, pero el escenario cambiará de cara al fin de semana con la llegada de lluvias. El tiempo permanecerá estable hasta el jueves, con cielos generalmente poco nubosos o despejados y temperaturas "significativamente por encima de lo normal".

Calor por encima de lo normal hasta el jueves

Durante el lunes y el martes, la costa de Málaga registrará temperaturas que se moverán en el entorno de los 25 o 26 grados. Sin embargo, el día más caluroso de la semana será el miércoles, cuando se espera un fenómeno de "terral no completo" que elevará los termómetros. Este episodio, aunque no será un terral intenso, provocará un notable ascenso de las temperaturas.

Podríamos llegar incluso a 29 grados" Jesús Riesco Director del Centro Meteorológico de Málaga

Jesús Riesco explica que este terral "no va a llegar completamente a desarrollarse", pero será suficiente para que en el entorno metropolitano de Málaga se alcancen los 29 grados. Como ejemplo de que no será un terral convencional, Riesco señala la diferencia de temperaturas con el interior: "si hubiera un terral completo, la diferencia entre la máxima de Antequera y la de Málaga sería mucho mayor". Para el miércoles, se esperan 27 grados en Antequera.

El jueves, las temperaturas volverán a bajar en la capital malagueña hasta los 25 grados, valores similares a los del inicio de la semana. En el interior de la provincia, el descenso también se notará el jueves, estabilizándose en unos 25 grados, cifras que, según Riesco, siguen siendo "bastante por encima de lo normal para la época del año".

Llegan los chubascos para el fin de semana

La estabilidad de la primera mitad de la semana dará paso a un cambio a partir del viernes. Riesco advierte de que "el escenario más probable es la llegada de una depresión en altura que se va a situar en el entorno del sur de la península". Este fenómeno generará inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones.

El escenario más probable es la llegada de una depresión en altura" Jesús Riesco Director del Centro Meteorológico de Málaga

Esta situación podría provocar "posibles chubascos, aguaceros, típicamente de inestabilidad" desde el viernes hasta el domingo. El director del Centro Meteorológico de Málaga matiza que estas lluvias "no van a estar presentes todo el rato ni mucho menos, y no van a afectar a toda la zona". Serán, por tanto, chubascos puntuales en la provincia de Málaga. Los días con mayor probabilidad de lluvia son el viernes 24 y el sábado 25 de abril, aunque el domingo todavía podría persistir cierta inestabilidad.

Una tendencia para las próximas semanas

Mirando más allá de esta semana, la previsión sugiere que el calor ha llegado para quedarse. Jesús Riesco anticipa que "la tendencia para las próximas semanas es que vamos a tener temperaturas por encima de lo normal para la época del año". Con la entrada del mes de mayo, todo apunta a que será necesario hacer el cambio de armario de forma definitiva.