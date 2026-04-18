“La diferencia entre alergia y resfriado es el picor de nariz y ojos, mucosidad líquida y síntomas por intervalos: estar mal unas horas y luego normal”

La llegada de la primavera trae consigo un aumento de las alergias ambientales, una realidad que afecta ya a uno de cada tres andaluces, muchos de ellos sin un diagnóstico claro. Los expertos del Hospital San Juan de Dios de Nervión han alertado de que la concentración de alérgenos irá en aumento, con previsiones que apuntan a que en 2050 la mitad de la población sufrirá alguna alergia. Esta temporada promete ser especialmente intensa, con síntomas como estornudos, picor de ojos, congestión y asma que se agudizan.

Para arrojar luz sobre esta problemática, la doctora Pilar Serrano, alergóloga del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, explica las claves de este incremento y cómo abordar una patología cada vez más común y severa. Según la especialista, el aumento exponencial de casos no es una mera percepción, sino una evidencia científica con una causa principal bien identificada.

La contaminación, el enemigo invisible

La causa fundamental detrás del aumento de las alergias es la contaminación, y más concretamente, las partículas diésel. La doctora Serrano aclara que estas partículas "provocan cambios en la estructura proteica del polen, no solo del polen, de cualquier alérgeno, haciéndolo con una gran capacidad para invadir las mucosas, mucha agresividad". Este fenómeno no solo incrementa el número de personas afectadas, sino también la "intensidad y gravedad en los que ya tienen la enfermedad".

A este factor ambiental se suman otros elementos, como los factores genéticos predisponentes de cada individuo. Además, la experta reconoce que hoy en día también existe una mayor capacidad de diagnóstico, lo que permite identificar casos que antes pasaban desapercibidos o se confundían con otras dolencias. Esta mejora en la detección es clave para ofrecer un tratamiento adecuado y temprano.

¿Alergia o resfriado? Las claves para no confundirlos

Una de las dudas más frecuentes entre la población es cómo diferenciar una reacción alérgica de un simple catarro. Aunque en la práctica pueden llegar a confluir, ya que "los alérgicos se resfrían con mayor facilidad porque tienen unas mucosas mucho más vulnerables a los virus", existen síntomas distintivos que pueden encender las alarmas.

El síntoma fundamental es el picor, el picor de nariz, el picor de ojos, eso es un síntoma que no puede faltar"

La doctora Serrano subraya que en la alergia "el síntoma fundamental es el picor, el picor de nariz, el picor de ojos, eso es un síntoma que no puede faltar". Otro rasgo característico es la mucosidad acuosa, conocida como hidrorrea, y la presencia de intervalos asintomáticos. Esto significa que una persona "puede estar muy mal dos horas en un día y después el resto del día estar completamente normal", algo que no ocurre en un resfriado, cuya evolución es más constante, con mucosidad más espesa y, en ocasiones, malestar general.

El peligro de la automedicación y la importancia del especialista

Ante los primeros síntomas, muchos optan por acudir a la farmacia en busca de un remedio rápido, una práctica que los especialistas desaconsejan por completo. La automedicación es siempre un error, advierte Serrano, "porque hablamos de drogas que tienen efectos potencialmente graves". Lo que empieza como una molestia aparentemente leve puede derivar en un cuadro clínico de extrema gravedad.

La alergóloga es tajante al respecto: "muchas veces lo que es leve en la alergia, especialmente en la primavera, se convierte una rinitis leve en un asma potencialmente mortal en 5 minutos". Del mismo modo, una rinitis persistente, que puede darse en cualquier época del año por alérgenos como los ácaros o los hongos, puede causar complicaciones severas como sinusitis crónica, otitis media o la aparición de pólipos. Por ello, la recomendación es clara: acudir siempre a un médico de atención primaria o a un especialista.

El paso fundamental es acudir al alergólogo para obtener un diagnóstico preciso. A diferencia de muchas enfermedades de causa desconocida, en la alergia es posible saber el origen, prevenir sus efectos e incluso curarla. "La alergia, gracias a Dios, es algo de lo que podemos saber la causa, podemos prevenirla y podemos curarla. O sea, vas a renunciar a saber lo que tienes", reflexiona la doctora.

La inmunoterapia, conocida popularmente como la vacuna de la alergia, juega un papel crucial en este sentido. Lejos de ser un tratamiento banal, es una "inmunoterapia de alta precisión". Gracias al diagnóstico molecular, es posible identificar la proteína específica del alérgeno que causa la enfermedad y administrarla de forma controlada para "modificar el curso de la enfermedad" y curarla. Según Serrano, con un buen diagnóstico, "el éxito está garantizado".

En el servicio de alergología del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, los pacientes tienen a su disposición todos los medios para realizar un diagnóstico completo en una sola visita, desde pruebas cutáneas y epicutáneas hasta provocaciones funcionales y extracciones sanguíneas. Sin embargo, la doctora Serrano destaca por encima de todo "la calidad humana del personal", cuyo lema es "cuidar a los enfermos".

Finalmente, la especialista ofrece un consejo práctico para quienes ya sufren los síntomas: usar mascarilla y gafas de sol al salir a la calle. También recomienda evitar el ejercicio al aire libre a primera hora de la mañana y a última de la tarde, que es cuando los niveles de polen son más altos. Y, sobre todo, insiste en la necesidad de "ir al especialista, si está en su mano, rápidamente, ya, antes de que sea más tarde".