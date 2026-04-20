"Vamos a poder aportar": comienza el trámite presencial para la regularización que abre una nueva vida a miles de migrantes en Málaga

Gleida, de origen colombiano y residente en Málaga desde hace casi tres años, es una de las miles de personas que han comenzado los trámites para su regularización administrativa en España. Este proceso extraordinario, impulsado por el Gobierno central y vigente hasta el 30 de junio, representa un cambio vital para muchos ciudadanos extranjeros. Para Gleida, "va a ser una luz, porque van a poder regularizarse, van a poder ser contratados, van a poder aportar... y esto va a permitir que todos mejoremos".

La regularización no solo beneficia a los adultos, sino también a sus hijos. Gleida explica que, aunque el pasaporte es suficiente para trámites académicos, la falta de NIE (Número de Identidad de Extranjeros) limita la participación de los menores en otras actividades. "Conozco familias que han tenido a sus niños en fútbol y que, por no tener NIE, no han podido salir a jugar fuera", comenta. Esta barrera también afecta el acceso a formaciones como los conservatorios, donde muchos se han quedado fuera por no disponer de este documento.

la estimación: 30.000 beneficiarios en Málaga

Se estima que unas 30.000 personas migrantes sin papeles que viven en la provincia de Málaga podrán acogerse a este proceso. La cifra proviene de la Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, de la que forma parte la entidad Málaga Acoge. Su presidente, Alejandro Cortina, destaca la importante presencia del colectivo en la economía local.

Según Cortina, "las personas migrantes en Málaga [...] ocupan y están en numerosos puestos de trabajo de numerosos sectores, desde la hostelería a cuidados". Además, subraya que en esta provincia "participan de más puestos y más sectores más diversificados que en otras provincias andaluzas".

Claves y plazos del proceso

Los requisitos básicos para acogerse a la regularización son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y no tener antecedentes penales. En ciertos casos, se requiere también un certificado de vulnerabilidad. El plazo para realizar los trámites finaliza el 30 de junio, una ventana de tiempo que genera inquietud en las organizaciones sociales.

Desde las entidades sociales diríamos que apenas dos meses y medio es poco tiempo" Alejandro Cortina Presidente de Málaga Acoge

Alejandro Cortina considera que el plazo es ajustado. "Desde las entidades sociales diríamos que apenas dos meses y medio es poco tiempo, pero también estamos haciendo un llamamiento para que todas las partes implicadas traten de facilitar la colaboración", afirma. En este sentido, pide la implicación de las administraciones locales, que tienen "un papel muy importante para acreditar las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes".

Cómo y dónde realizar los trámites

El trámite puede realizarse de forma telemática desde el pasado 16 de abril a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde este lunes, 20 de abril, también se ha habilitado la forma presencial con cita previa en las oficinas de la Seguridad Social de la Avenida de Andalucía y de calle Huéscar -ambas en Málaga capital-, en horario de tarde. Asimismo, un total de 26 oficinas de Correos de la provincia colaboran en el proceso, con un horario de 8:30 a 17:30 horas. En todos los casos, es obligatorio acudir con cita previa.

En una de estas oficinas, Severiano Jimeno, coordinador de Procesos y Medios del Área Sur de Correos, ha explicado en COPE Málaga que se ha fijado un cupo de atención de entre 18 y 28 personas diarias por oficina, dependiendo del turno. Jimeno ha hecho una recomendación clave para los solicitantes: "Que traigan las fotocopias previamente preparadas, porque nos agiliza mucho el trámite".