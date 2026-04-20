Desconvocados los paros parciales en el Metro de Málaga tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos
Después de varias semanas de conflicto, los sindicatos y la empresa concesionaria alcanzan un acuerdo para elaborar el nuevo convenio colectivo
Málaga - Publicado el - Actualizado
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En plena Semana Santa, los trabajadores del Metro de Málaga llevaban a cabo varios paros parciales en el servicio. Empresa y sindicatos no alcanzaban un acuerdo en puntos como una subida salarial y la mejora de las jornadas para los maquinistas, entre otras cuestiones. Hoy se ha alcanzado un acuerdo que tendrá que ratificarse.
Este acuerdo alcanzado supone la cancelación de los paros parciales anunciados por los sindicatos para este miércoles, jueves y viernes.
RATIFICACIÓN
A las 9:30 de este lunes comenzaba una nueva reunión entre las partes que finalizaba pasadas las 14 horas. Esa nueva reunión se ha saldado con un acuerdo que queda supeditado a la ratificación de la asamblea de personas trabajadoras. Mañana habrá una reunión a las 13 horas con la empresa para definir la redacción del nuevo convenio colectivo y, el jueves se celebrará una asamblea de trabajadores.
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