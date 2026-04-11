Da a luz en Málaga la mujer embarazada que permanece en la UCI desde el accidente de Adamuz

Han pasado casi tres meses desde el accidente ferroviario en Adamuz. Entre las víctimas,se encontraba Raquel, una pasajera que viajaba en el Iryo que, tras descarrilar, impactó contra un Alvia con destino Huelva. Le acompañaban su hermana Ana y su pareja. Aunque ellos resultaron heridos, Raquel se llevó la peor parte. Un grave traumatismo cranoencefálico la mantiene en la Unidad de Cuidados intensivos desde aquella trágica tarde de domingo. Este sábado ha dado a luz a un niño en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga.

ÚNICA VÍCTIMA HOSPITALIZADA

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, tan solo permanece una mujer ingresada en UCI tras el trágico accidente ferroviario que se saldó con el fallecimiento de 46 personas.

En suma, han sido atendidos 126 adultos y cinco niños, habiéndose producido ya 124 altas y un deceso. Tal y como ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado.

Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se produjo el alta de la última persona afectada por el accidente hasta el momento, en este caso ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.