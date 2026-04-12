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rc celta 0-3 Real Oviedo

Almada avala el crecimiento del Oviedo para lograr la permanencia: "Hemos dado un paso hacia adelante y si jugamos como hoy contra el Villarreal, vamos a tener posibilidades"

El técnico uruguayo se muestra contento tras su primera victoria a domicilio, elogia el trabajo colectivo del grupo y en especial, el partido de Viñas y de la defensa

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, en la banda de Balaídos
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Rueda de prensa de Guillermo Almada post vs. Celta

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

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