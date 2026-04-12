rc celta 0-3 Real Oviedo
Almada avala el crecimiento del Oviedo para lograr la permanencia: "Hemos dado un paso hacia adelante y si jugamos como hoy contra el Villarreal, vamos a tener posibilidades"
El técnico uruguayo se muestra contento tras su primera victoria a domicilio, elogia el trabajo colectivo del grupo y en especial, el partido de Viñas y de la defensa
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura5:47 min escucha
"El dolor y la angustia de esta guerra encontraron ayer un portavoz excepcional en León XIV: ¡Basta de idolatría y del dinero! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h