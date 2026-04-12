La increíble premonición del hijo de Callejón: "Papá, mándale un mensaje a Rocha para que juegues y me dediques un gol"

Juanmi Callejón ha sido el protagonista indiscutible de la remontada del Extremadura frente al Recreativo de Huelva. A pesar de los pocos minutos disputados, el veterano jugador asegura que parece que jugó "todo el partido" por la tensión acumulada. El resultado es un impulso anímico para el equipo y para él: "Colectivamente y personalmente, pues esto viene anímicamente como un cohete".

La premonición de su hijo

El delantero ha desvelado una anécdota personal que anticipó su gesta. "Mi hijo mayor cumple años y me ha pedido el teléfono y me ha dicho: 'Papá, déjame que le mande un mensaje a David Rocha, que le voy a decir que, por favor, que tienes que jugar hoy, que es mi cumpleaños y que quiero que que me dediques un gol'". El jugador del Extremadura ha añadido emocionado: "Mira cómo son las posibilidades de la vida; al final las cosas se cumplen".

00:00 Volumen Cerrar Callejón y el cumpleaños de su hijo

Callejón ha reconocido que tenía "la sensación buena de hacer cosas grandes" a pesar de que la falta que supuso el empate era apenas "el segundo balón que tocaba". El futbolista explica que siempre mantiene "la confianza y la fe" en las jugadas a balón parado. "Hoy ha sido uno de esos días en los que ha salido redondo", ha sentenciado.

CD Extremadura Callejón, en la celebración de su golazo de falta ante el Recre

De suplente a héroe en diez minutos

Suplente en los dos últimos encuentros, Callejón ha reivindicado su papel saliendo desde el banquillo. "Imagínate, un jugador que no juega mucho, salir 10 minutos, hacer un gol, dar la asistencia en el otro…", ha reflexionado. Sobre los elogios de su técnico, David Rocha, ha comentado: "Él sabe que le tengo mucho cariño y, bueno, cuando participo y cuando no, hay que tomárselo de la mejor manera, porque también hay gente que se queda sin jugar, así que siempre el mismo, con la misma humildad y trabajando a muerte".

El jugador ha definido el choque como "un partido muy bonito" y "de otra categoría" por el ambiente y la emoción. Además de disfrutarlo sobre el césped, ha querido "dar la enhorabuena a la afición del Recre por cómo ha llenado uno de los fondos". Aunque ahora mismo se siente "en una nube", Callejón tiene los pies en el suelo: "Queda un partido menos, y ese es el camino que hay que seguir".