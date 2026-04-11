2-0 Así te contamos la victoria del Málaga que le hace ser candidato al ascenso.

El Málaga, con la trabajada victoria ante Las Palmas por 2-0, en un excelente encuentro, con goles en la segunda mitad del central Diego Murillo y del extremo Joaquín Muñoz, se coloca CUARTO con 60 puntos, a la espera de los resultados, adelantando al equipo canario, al que además supera en el coeficiente de goles particular. El average será clave.