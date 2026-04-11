COPE
Podcasts
Deportes COPE Málaga
Deportes COPE Málaga

2-0 Así te contamos la victoria del Málaga que le hace ser candidato al ascenso

Murillo de cabeza y un golazo desde la frontal de Joaquín liquida a Las Palmas, le gana el average y confirma su poderío en La Rosaleda

2-0 Así te contamos la victoria del Málaga que le hace ser candidato al ascenso
00:00
Descargar
COPE MÁLAGA

2-0 Así te contamos la victoria del Málaga que le hace ser candidato al ascenso.

Javier Bautista

Málaga - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:49 min escucha

El Málaga, con la trabajada victoria ante Las Palmas por 2-0, en un excelente encuentro, con goles en la segunda mitad del central Diego Murillo y del extremo Joaquín Muñoz, se coloca CUARTO con 60 puntos, a la espera de los resultados, adelantando al equipo canario, al que además supera en el coeficiente de goles particular. El average será clave.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 11 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking