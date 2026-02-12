Estas son las tres firmas que harán posible una de las grandes exposiciones de la historia de Granada

El Deán de la Catedral, Rvdo. P. D. Eduardo García, la Federación de Cofradías de Semana Santa y las empresa responsables del proyecto de la exposición Kerigma y ,Artisplendore, han firmado un acuerdo para hacer realidad esta muestra. Esta cita cultural que tendrá lugar entre los meses de mayo y noviembre próximos con motivo del Centenario de la mencionada federación. Según los organizadores, "Kerigma nace con la vocación de convertirse en un espacio de encuentro entre la memoria, la fe, el arte y la identidad de la Semana Santa granadina. La muestra ofrecerá un recorrido riguroso y cuidado por la historia y el patrimonio cofrade, en un enclave de especial significado como es la Santa Iglesia Catedral".

La Federación de Cofradías "valora este proyecto como una de las iniciativas culturales y patrimoniales más relevantes del programa del centenario, al permitir acercar a granadinos y visitantes la riqueza espiritual, histórica y artística que atesoran las hermandades y cofradías de la ciudad". El objetivo será "ofrecer una propuesta expositiva que combine respeto por la tradición, rigor en los contenidos y una presentación innovadora capaz de emocionar al público".