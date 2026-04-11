Mueren dos personas en sendos accidentes de tráfico en Almería y Málaga

Dos personas han fallecido y otras dos han resultado heridas en dos accidentes de tráfico mortales ocurridos entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en las provincias de Almería y Málaga. Ambos siniestros han requerido la intervención de los servicios de emergencia para atender a las víctimas.

Un muerto y dos heridos en El Ejido

El primer suceso tuvo lugar en El Ejido (Almería) en la noche del viernes, sobre las 21:00 horas, cuando un turismo volcó en el Camino de Puesto Rubio. Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el vehículo colisionó primero con una farola, lo que provocó que varias personas quedaran heridas de gravedad y atrapadas en su interior. El balance final fue de una persona fallecida y dos heridos, dos varones de 29 y 36 años.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, los Bomberos del Consorcio del Poniente, la Guardia Civil y la Policía Local. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la persona fallecida.

Fallece un conductor en Nerja

Horas más tarde, en la madrugada de este sábado, el conductor de un turismo ha fallecido tras una colisión con un camión en la autovía A-7, a la altura del municipio malagueño de Nerja. El siniestro se produjo a la 1:30 horas en el kilómetro 934 de la vía, en sentido Málaga.

El teléfono 112 recibió varias llamadas que alertaban de la colisión y solicitaban asistencia sanitaria urgente, ya que el conductor del coche se encontraba atrapado en el interior. A pesar de la rápida activación de los servicios de emergencia, que incluyeron al 061, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos, no se pudo hacer nada por salvar su vida.