Recibe el alta Hada Rocío, la bebé que nació con 440 gramos en Granada

Hada Rocío, la bebé que pesó 440 gramos al nacer, ha recibido el alta este viernes. Tras pasar casi tres meses ingresada en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, se ha convertido en la recién nacida de menor peso que ha logrado salir adelante en este centro sanitario desde que existen registros.

Un caso médico excepcional

La pequeña nació el pasado 5 de enero en la semana 24 de gestación. A pesar de que la viabilidad de los grandes prematuros se sitúa en la semana 25 y cerca del medio kilo, Hada Rocío presenta un buen pronóstico, aunque de momento necesitará apoyo de oxígeno en su domicilio y seguimiento médico.

Sus padres, Manuel y Verónica, vecinos de Atarfe (Granada), han permanecido durante 90 días en la Unidad de Cuidados Neonatales del hospital. El equipo sanitario ha llegado a considerar a su hija como "una más de la familia" y los padres se han marchado "muy agradecidos" por el trato y los cuidados recibidos.

Felicitación institucional

Se ha convertido en la bebé más pequeña en salir adelante en este hospital"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a la familia a través de un mensaje en la red social X. "El pasado 5 de enero Hada Rocío nació en el Hospital Clínico San Cecilio con tan solo 440 gramos y pocas posibilidades de vida. Se ha convertido en la bebé más pequeña en salir adelante en este hospital. ¡Un orgullo para la sanidad pública de Andalucía! Os deseamos lo mejor, familia", ha escrito Moreno.