El Extremadura, líder en solitario, a falta de tres jornadas: "Si nos quedamos fuera, va a ser peleando por ir a quedar campeón, por ir a ganar cada partido y por ir a intentar ascender de manera directa"

El Extremadura ha logrado una remontada histórica ante el Recreativo de Huelva para afianzarse como líder en solitario del grupo 4 de la Segunda RFEF. El equipo de Almendralejo perdía 0-1 en el minuto 85, pero un final de partido imborrable, liderado por un estelar Juanmi Callejón, le dio la vuelta al marcador con un gol de falta y una asistencia a Zarfino para el 2-1 definitivo, atando virtualmente la fase de ascenso.

Un partido marcado por el miedo a perder

El técnico del Extremadura, David Rocha, ha analizado en rueda de prensa un partido que ha calificado como "muy igualado". Según Rocha, en la primera parte "había más miedo a perder que otra cosa", reconociendo que el Recreativo "ha arrancado mejor" y que a su equipo le costó entrar en el partido tras el gol visitante. A partir del minuto 20, "hemos empezado a a decantar un partido más hacia nuestro lado", ha señalado.

En la segunda mitad, el equipo "ha mejorado bastante, pero hemos seguido estando imprecisos". Rocha ha admitido que "no ha sido un partido brillante por parte de los dos equipos, pero muy competido y muy disputado". A pesar de todo, el entrenador cree que tuvieron "situaciones suficientes como para haber empatado antes".

Unos 1.200 espectadores del Recre presenciaron el partido

La figura de Juanmi Callejón

Lo de Juanmi es una barbaridad" David Rocha, sobre Callejón Entrenador del CD Extremadura

La remontada llegó desde el banquillo y la pizarra. Rocha ha explicado su apuesta ofensiva final: "El Extremadura ha ganado el partido hoy porque hemos terminado jugando con tres centrales, un mediocentro y seis delanteros". El técnico se ha deshecho en elogios hacia Juanmi Callejón, autor del gol del empate y de la asistencia del segundo. "Lo de Juanmi es una barbaridad, es una barbaridad. Llevaba dos partidos sin jugar y si alguien viese cómo entrena, es una locura", ha afirmado emocionado.

El entrenador ha confesado que, más allá de los tres puntos, se alegra especialmente por el protagonismo del jugador. "Me alegra ganar los tres puntos, pero casi que me alegra más que que haya pasado así, que se se lleve hoy los focos, por todo lo que nos da en el día a día", ha sentenciado, extendiendo su agradecimiento a todo el plantel.

00:00 Volumen Cerrar David Rocha elogia a Callejón

Mentalidad de campeón

El resultado final ha devuelto al Extremadura al liderato. Antes del gol del empate, el equipo había perdido la plaza para fase de ascenso, a falta de 9 puntos por jugar. Ha sido un vaivén que refleja la locura de la competición. "Con el 0-1 íbamos sextos, con el empate íbamos cuartos y con la victoria nos hemos puesto líderes", ha explicado Rocha. A pesar de la euforia, el técnico mantiene la ambición como bandera. "Si nos quedamos nosotros fuera, va a ser peleando por ir a quedar campeón, por ir a a ganar cada partido y por ir a intentar ascender de manera directa", ha declarado.

Finalmente, David Rocha también ha tenido palabras para la afición, cuyo papel considera clave: "Si estamos así, no vamos a perder ningún partido". El técnico ha elogiado el "ambientazo" vivido en el estadio y ha felicitado a los seguidores del Recreativo por su desplazamiento y apoyo, en lo que ha descrito como "un partido bonito, vibrante y unido para las 2 aficiones".