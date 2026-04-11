Una explosión de butano en Huétor Vega deja tres heridos

Tres personas han resultado heridas en la mañana de este jueves a causa de la explosión de una bombona de butano en la localidad de Huétor Vega. El suceso ha tenido lugar sobre las 10:00 horas y los tres heridos han sido trasladados a un centro hospitalario.

La explosión ha provocado un incendio que ha requerido la intervención de los bomberos, quienes han procedido a su extinción. Hasta el lugar también se han desplazado agentes de Seguridad Ciudadana y el equipo GEDEX de la Guardia Civil, junto con los servicios sanitarios.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos para esclarecer las causas que provocaron el suceso.